"Доводиться митися в мисках" - як живуть діти-туберкульозники на Одещині. Фото

В Одеській області на курорті Кароліно-Бугаз представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини побували в місцевій школі-інтернаті для дітей хворих на туберкульоз.

Побачене вразило чиновників: в установі відсутня тепла вода, туалети загальні для хлопчиків і дівчаток, ремонт, який був зроблений в школі в 2015 році, визнаний неякісним. Єдино, що порадувало перевіряючих – чиста постільна білизна та рушники.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини (щоб подивитися фото, де живуть хворі діти, доскрольте сторінку до кінця).

У Кароліно-Бугазькій школі-інтернаті на обліку перебувають 87 дітей хворих на туберкульоз. Їх вік від 7 до 15 років. 17 з них знаходяться на санаторному лікуванні більше 5 років, що не відповідає державним вимогам до санаторній школі.

А про такий статус установи в нинішньому його вигляді зараз може свідчити тільки її близькість до моря, - відзначили у омбудсмена.

Також в результаті перевірки з'ясувалося, що в душових не працюють крани, немає теплої води, а в дитячих туалетах відсутня туалетний папір. Керівництво школи пояснило це тим, що закуповують його тільки на кошти меценатів, коли є така можливість.

Представники омбудсмена перевірили школу-інтернат ombudsman.gov.ua

Представники омбудсмена перевірили школу-інтернат ombudsman.gov.ua

Представники омбудсмена перевірили школу-інтернат ombudsman.gov.ua

Представники омбудсмена перевірили школу-інтернат ombudsman.gov.ua

Факти про погане утримання хворих на туберкульоз дітей передані в Одеську облдержадміністрацію. У омбудсмена зазначили, що представники місцевої влади взагалі не навідуються в школу з перевірками.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у справі скандального притулку "Світанок", де знущалися над дітьми, пройшли обшуки.

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