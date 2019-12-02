Вирізали з авто: з'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою

Під Одесою в селі Олександрівка рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів діставати з автомобілів постраждалих у ДТП. Там зіткнулися маршрутка "БАЗ" з 27 пасажирами і автомобіль Hyundai Sonata.

В результаті аварії постраждали восьмеро людей. Їх доправили в лікарню. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото ДТП, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомили на сайті Одеського обласного управління Національної поліції, за попередніми даними, рухаючись у бік Одеси, водійка Hyundai Sonata не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, що і призвело до зіткнення.

З'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою od.npu.gov.ua

З'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі легковий автомобіль збив двох жінок, одна з яких загинула. Аварія трапилася ввечері 28 листопада на неосвітленій дорозі.

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