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2 грудня • оновлено в 22:15
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Вирізали з авто: з'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою

1.4т
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Під Одесою в селі Олександрівка рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів діставати з автомобілів постраждалих у ДТП. Там зіткнулися маршрутка "БАЗ" з 27 пасажирами і автомобіль Hyundai Sonata.

В результаті аварії постраждали восьмеро людей. Їх доправили в лікарню. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото ДТП, доскрольте сторінку до кінця).

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Як повідомили на сайті Одеського обласного управління Національної поліції, за попередніми даними, рухаючись у бік Одеси, водійка Hyundai Sonata не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, що і призвело до зіткнення.

З'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою

З'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою

od.npu.gov.ua

З'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою

З'явилися подробиці ДТП з маршруткою під Одесою

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі легковий автомобіль збив двох жінок, одна з яких загинула. Аварія трапилася ввечері 28 листопада на неосвітленій дорозі.

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Автор
Михайло Бардін
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