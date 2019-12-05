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5 грудня • оновлено в 18:03
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Була відмінницею і жвавої дівчинкою: що відомо про загиблу студентці одеського коледжу. Фото

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Загиблої при пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу студентці Ксенії Бабенко було 17 років.

Дівчина була родом з села Новомиколаївка Кілійського району Одеської області. На батьківщині її характеризують як "відмінницю, прекрасну, сміхотливу, жваву дівчинку". Про це повідомляє видання bessarabiainform.com (щоб подивитися фото дівчинки, доскрольте сторінку до кінця).

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Також відомо, що Ксенія закінчила школу в минулому році і приїхала вчитися до Одеси. У шостому класі вона зайняла одне з призових місць у конкурсі Кращий щоденник.

Мама загиблої дівчини працює вчителькою.

Загибла під час пожежі в Одеському коледжі Ксенія Бабенко

Загибла під час пожежі в Одеському коледжі Ксенія Бабенко

Андрій Білий / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ксенію привезли в лікарню в агонії, і вона померла за 15 хвилин після госпіталізації. Під час пожежі дівчина вистрибнула з вікна 5 поверху.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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