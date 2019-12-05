Була відмінницею і жвавої дівчинкою: що відомо про загиблу студентці одеського коледжу. Фото

Загиблої при пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу студентці Ксенії Бабенко було 17 років.

Дівчина була родом з села Новомиколаївка Кілійського району Одеської області. На батьківщині її характеризують як "відмінницю, прекрасну, сміхотливу, жваву дівчинку". Про це повідомляє видання bessarabiainform.com (щоб подивитися фото дівчинки, доскрольте сторінку до кінця).

Також відомо, що Ксенія закінчила школу в минулому році і приїхала вчитися до Одеси. У шостому класі вона зайняла одне з призових місць у конкурсі Кращий щоденник.

Мама загиблої дівчини працює вчителькою.

Загибла під час пожежі в Одеському коледжі Ксенія Бабенко Андрій Білий / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ксенію привезли в лікарню в агонії, і вона померла за 15 хвилин після госпіталізації. Під час пожежі дівчина вистрибнула з вікна 5 поверху.

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