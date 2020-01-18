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18 січня • оновлено в 18:03
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"Біла гарячка": пенсіонер на Одещині ледь не підірвав гранатою своїх приятелів

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П'яний пенсіонер з Окнянского району на Одещині ледь не підірвав гранатою своїх приятелів, коли вони прийшли до нього в гості, бо не впізнав їх.

Після того, як він вигнав друзів з дому, погрожуючи гранатою, вони викликали поліцейських. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

Одеський пенсіонер ледь не підірвав друзів гранатою

Одеський пенсіонер ледь не підірвав друзів гранатою

ГУ Нацполіції в Одеській області

На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції, а з Одеси в Окнянскій район виїхали фахівці-вибухотехніки.

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Спочатку господар будинку заперечував наявність у нього вибухівки, однак при проведенні обшуку на ліжку пенсіонера була виявлена ​​граната РГД-5 і запал до неї. Пенсіонер не пояснив, звідки у нього граната, але сказав, що зберігав її кілька років.

Тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тижнем раніше чоловік в Одесі підірвав гранатою трьох своїх сусідів.

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Місце
Україна Одеса
Теги
граната бійка з поліцейськими новини Одеси
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