Головна Новини
28 січня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Авто пішло під землю: в Одесі автохам поплатився за паркування. Фото й відео

1.8т
Читати матеріал російською

В Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик провалився під землю.

Про це повідомили в Telegram-каналі Одеса INFO (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
В Одесі автоледі припаркувалася на травмайних шляхах: її провчили. Відео

Машина глибоко загрузла передніми колесами в ямі. Зважаючи на все, автохаму, який припаркувався на тротуарі, не обійтися без допомоги іншої машини, щоб вибратися з пастки.

Авто пішло під землю: в Одесі автохам поплатився за паркування

Авто пішло під землю: в Одесі автохам поплатився за паркування

Одесса как она есть/Telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, черговий автохам, який кинув свій автомобіль прямо на трамвайних коліях у центрі Одеси, спричинив транспортний колапс.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги