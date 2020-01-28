Авто пішло під землю: в Одесі автохам поплатився за паркування. Фото й відео

В Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик провалився під землю.

Про це повідомили в Telegram-каналі Одеса INFO (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Машина глибоко загрузла передніми колесами в ямі. Зважаючи на все, автохаму, який припаркувався на тротуарі, не обійтися без допомоги іншої машини, щоб вибратися з пастки.

Авто пішло під землю: в Одесі автохам поплатився за паркування Одесса как она есть/Telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, черговий автохам, який кинув свій автомобіль прямо на трамвайних коліях у центрі Одеси, спричинив транспортний колапс.

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