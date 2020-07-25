Жахливі умови в СІЗО Кропивницького показали на фото

У Кропивницькому в СІЗО провели перевірку, за результатами якої зафіксували численні порушення прав ув'язнених.

Як повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана України, умови утримання людей можуть розцінюватися як жорстокі і такі, що принижують їх гідність.

"Більшість камер нагадують "кам'яні мішки". Вони не мають вікон, внаслідок чого в ув'язнених немає доступу до природного освітлення і свіжого повітря. Не обладнані санвузлами і бачками питної води, у зв'язку з чим останні не мають доступу до питної води і можливості справляти природні потреби. Зафіксовано, що в'язні містяться в зазначених приміщення понад дві години в порушення чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

Камера в СІЗО ombudsman.gov.ua

Крім того, більшість камер потребують ремонту, на вікнах занадто багато решіток і немає доступу до природного освітлення. Стіни в камерах вологі і покриті грибком.

Через те, що в камерах немає вентиляції, в'язні знімають віконні рами для провітрювання приміщення.

Перевірка показала, що в СІЗО площею 6,4 квадратних метра містяться по чотири особи. При цьому за нормами житлоплоща повинна становити не менше 2,5 квадратних метра на особу.

Ліжко в камері ombudsman.gov.ua

До того ж, у медчастині немає лікаря-терапевта та лікаря-фтизіатра. Також ув'язненим не проводять належного лікування, наприклад, їм тільки видаляють зуби, але не лікують. Ліки, які родичі передають ув'язненим, зберігаються у них у камерах, їх прийом не контролюється.

Також у Кропивницькому СІЗО виявлені порушення вимог плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19.

Стіни в грибку ombudsman.gov.ua

Відро ombudsman.gov.ua

Грати на вікнах ombudsman.gov.ua

Камера ombudsman.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мін'юст України ввів нову послугу – покупку подарункових сертифікатів на користування платними камерами в СІЗО.

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