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Як проходитиме ЗНО під час карантину: з'явилися деталі

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) буде проводитися відповідно до "протоколу тимчасових заходів", затвердженого міністерством освіти і міністерством охорони здоров'я України.

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. "Зараз Центр оцінювання якості освіти працює над тим, щоб розсадити дітей таким чином, щоб між ними була безпечна дистанція", – повідомила вона.

Всім учням, які візьмуть участь у ЗНО, вимірюватимуть температуру, в приміщеннях буде організовано регулярне провітрювання і інші санітарні заходи.

Нардепка також пояснила, як буде вирішуватися питання з тими учнями, які не зможуть бути присутніми на ЗНО або тими, хто не буде допущений до нього через підвищену температуру тіла.

ЗНО під час карантину: в Раді озвучили деталі

ЗНО під час карантину: в Раді озвучили деталі

"Як завжди, у нас буде додаткова сесія ЗНО, де всі матимуть можливість здати. Це будуть загальнодержавні встановлені дати", – уточнила вона.

Як писав OBOZREVATEL, в школах України виникли складнощі з організацією зовнішнього незалежного оцінювання. Перша проблема – забезпечення дистанції між учасниками процесу.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Карантин в Україні
Особа
Юлія Гришина
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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