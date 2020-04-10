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Зеленський різко відповів критикам вчителів онлайн-школи

2.7т
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Президент України Володимир Зеленський підтримав вчителів онлайн-школи, які зіткнулися з цькуванням в мережі через допущені помилки у своїх уроках.

У своєму відеозверненні 10 квітня Зеленський назвав вчителів "людьми з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця".

"Хейтер теж працюють за покликом серця, тільки поклик цього серця – образити, принизити, знищити. Але вони – меншість. Ви – великі молодці. Помилитися – не страшно.

Страшно за все своє життя не створити нічого крім нечистот. Страшно – це бути ніким і самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я говорю це кожному хейтеру, який вважає своїм обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
а если ошибается ученик тогда как ? или он не может ошибиться ? а если ошибается президент все время ,тогда как ? А ? страна -это что школа,где все время можно ошибаться с выбором премьера ,которого так тщательно искал и подбирал президент, а потом вдруг резко уволил через пару месяц, а так его представлял хорошо, а чехарда в минздраве, неужели у презид. нет нюха на людей ? или есть только нюх на лицедеев ?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну педофилы работают то-же по зову сердца, так шо их тоже надо к детям допускать?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
уже упокоился реформатор образования.земля ему стекловатой
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Моя Школа