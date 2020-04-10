Президент України Володимир Зеленський підтримав вчителів онлайн-школи, які зіткнулися з цькуванням в мережі через допущені помилки у своїх уроках.

У своєму відеозверненні 10 квітня Зеленський назвав вчителів "людьми з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця".

"Хейтер теж працюють за покликом серця, тільки поклик цього серця – образити, принизити, знищити. Але вони – меншість. Ви – великі молодці. Помилитися – не страшно.

Страшно за все своє життя не створити нічого крім нечистот. Страшно – це бути ніким і самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я говорю це кожному хейтеру, який вважає своїм обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL:

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