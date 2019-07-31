Вступна кампанія-2019: названо спеціальності з найвищими прохідними балами

У 2019 році найважче було потрапити на спеціальність "Міжнародне право". Щоб вступити на місце державного замовлення, потрібно було набрати понад 190 балів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, порівняно з 2018 роком, у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є деякі зміни. Наприклад, меншими стали прохідні бали на такі спеціальності як:
"Менеджмент соціокультурної діяльності";
"Фармація", зокрема, "Промислова фармація".
Минулого року вони посідали 4-ту та 9-ту сходинку топу. У 2019 році прохідний бал на ці
спеціальності сягав менше 180. Зворотний процес відчули такі спеціальності як:
"Медична психологія";
"Публічне управління".
Ці дві спеціальності піднялися вище в списку ТОП-10. Також, щоб пройти на бюджетну
форму навчання, вступникам знадобилося більше 180-ти балів, аби потрапити на такі
факультети:
"Право";
"Інженерію програмного забезпечення";
"Економіку";
"Сферу обслуговування";
Деякі професії "Філології".
В загальному ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:
Міжнародне право – 194,25
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт
Міжнародні економічні відносини – 190,84
Стоматологія – 189,176
Політологія – 189,125
Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт
Медична психологія – 186,9 (МОЗ)
Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт
Історія та археологія – 185,05
Публічне управління та адміністрування – 183,804
Вступна кампанія-2019
Уніан
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