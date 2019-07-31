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Вступна кампанія-2019: названо спеціальності з найвищими прохідними балами

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У 2019 році найважче було потрапити на спеціальність "Міжнародне право". Щоб вступити на місце державного замовлення, потрібно було набрати понад 190 балів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, порівняно з 2018 роком, у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є деякі зміни. Наприклад, меншими стали прохідні бали на такі спеціальності як:

  • "Менеджмент соціокультурної діяльності";

  • "Фармація", зокрема, "Промислова фармація".

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Минулого року вони посідали 4-ту та 9-ту сходинку топу. У 2019 році прохідний бал на ці

спеціальності сягав менше 180. Зворотний процес відчули такі спеціальності як:

  • "Медична психологія";

  • "Публічне управління".

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Ці дві спеціальності піднялися вище в списку ТОП-10. Також, щоб пройти на бюджетну

форму навчання, вступникам знадобилося більше 180-ти балів, аби потрапити на такі

факультети:

  • "Право";

  • "Інженерію програмного забезпечення";

  • "Економіку";

  • "Сферу обслуговування";

  • Деякі професії "Філології".

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В загальному ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

  1. Міжнародне право – 194,25

  2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт

  3. Міжнародні економічні відносини – 190,84

  4. Стоматологія – 189,176

  5. Політологія – 189,125

  6. Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт

  7. Медична психологія – 186,9 (МОЗ)

  8. Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт

  9. Історія та археологія – 185,05

  10. Публічне управління та адміністрування – 183,804

Вступна кампанія-2019

Вступна кампанія-2019

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі найпопулярніші виші України.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
університет Міносвіти освіта
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