Вступна кампанія-2019: названо спеціальності з найвищими прохідними балами

У 2019 році найважче було потрапити на спеціальність "Міжнародне право". Щоб вступити на місце державного замовлення, потрібно було набрати понад 190 балів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, порівняно з 2018 роком, у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є деякі зміни. Наприклад, меншими стали прохідні бали на такі спеціальності як:

"Менеджмент соціокультурної діяльності";

"Фармація", зокрема, "Промислова фармація".

Минулого року вони посідали 4-ту та 9-ту сходинку топу. У 2019 році прохідний бал на ці

спеціальності сягав менше 180. Зворотний процес відчули такі спеціальності як:

"Медична психологія";

"Публічне управління".

Ці дві спеціальності піднялися вище в списку ТОП-10. Також, щоб пройти на бюджетну

форму навчання, вступникам знадобилося більше 180-ти балів, аби потрапити на такі

факультети:

"Право";

"Інженерію програмного забезпечення";

"Економіку";

"Сферу обслуговування";

Деякі професії "Філології".

В загальному ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

Міжнародне право – 194,25 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт Міжнародні економічні відносини – 190,84 Стоматологія – 189,176 Політологія – 189,125 Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт Медична психологія – 186,9 (МОЗ) Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт Історія та археологія – 185,05 Публічне управління та адміністрування – 183,804

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