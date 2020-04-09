У США новий президент? На уроці "Всеукраїнської школи онлайн" зробили курйозну помилку

На уроці всесвітньої історії у "Всеукраїнській школі онлайн", яку запустили через карантин в Україні, допустили помилку.

Так, у відеоролику для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В уроці "Всеукраїнської школи онлайн" знайшли помилку Колаж

Учителька розповідала про динаміку холодної війни, протистояння НАТО й організації Варшавського договору. У цей момент на екрані з'явився слайд, на якому йшлося про американського президента "Турмена".

Зазначимо, що сама вчителька назвала правильне ім'я глави Сполучених Штатів.

Скрін відео

Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів стартувала 6 квітня. Більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів.

Довідка: Гаррі С. Трумен – 33-й президент Сполучених Штатів (1945-1953 роки).

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчителька допустила помилку на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагог зі "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.

Учителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії, а вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.

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