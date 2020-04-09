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На уроці "Всеукраїнської школи онлайн" зробили курйозну помилку. Відео

6.6т
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На уроці всесвітньої історії у "Всеукраїнській школі онлайн", яку запустили через карантин в Україні, допустили помилку.

Так, у відеоролику для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В уроці "Всеукраїнської школи онлайн" знайшли помилку

В уроці "Всеукраїнської школи онлайн" знайшли помилку

Колаж

Учителька розповідала про динаміку холодної війни, протистояння НАТО й організації Варшавського договору. У цей момент на екрані з'явився слайд, на якому йшлося про американського президента "Турмена".

Зазначимо, що сама вчителька назвала правильне ім'я глави Сполучених Штатів.

У США новий президент? На уроці "Всеукраїнської школи онлайн" зробили курйозну помилку

Скрін відео

Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів стартувала 6 квітня. Більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів.

Довідка: Гаррі С. Трумен – 33-й президент Сполучених Штатів (1945-1953 роки).

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчителька допустила помилку на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагог зі "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.

Учителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії, а вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні школа Новини для школярів Моя школа цікаво школярам
Місце
Україна
Теги
курйоз видео Історія карантин діти школа
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