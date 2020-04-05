В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення до батьків і учнів

Із понеділка, 6 квітня, у зв'язку з карантином через коронавірус стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Перша леді України Олена Зеленська записала відеозвернення з цього приводу. Ролик був опублікований 5 квітня в акаунтах дружини президента в соцмережах (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Знаю, що зараз вам не легко, тому що і мої діти так само, як і ви, сидять вдома на карантині. Вам нудно, сумно, ви не можете бачитися з друзями або піти в кіно. Але ви ж знаєте, що карантин необхідний. Він заради того, щоб зберегти ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких", – сказала Зеленська школярам.

Вона підкреслила, що проєкт допоможе дітям успішно закінчити навчальний рік. 40 вчителів записують свої уроки, щоб школярі могли дистанційно продовжувати навчатися.

Олена Зеленська Скрін відео

Зазначимо, з понеділка до п'ятниці, о 10:00, уроки для 5-11 класів будуть транслювати такі канали:

5-й клас - "Плюсплюс" і "112 Україна"

6-й клас - ZOOM і NewsOne

7-й клас - ZIK та "5 канал"

8-й клас - "Індиго" та УНІАН

9-й клас - "Рада" та UA: Культура

10-й клас - UA: Перший

11-й клас - М1

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки України закликало українців не вірити в фейк про те, що загальнонаціональний карантин нібито продовжать до 15 травня, а зовнішнє незалежне оцінювання відмінять.

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