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В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення до батьків і учнів

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Із понеділка, 6 квітня, у зв'язку з карантином через коронавірус стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Перша леді України Олена Зеленська записала відеозвернення з цього приводу. Ролик був опублікований 5 квітня в акаунтах дружини президента в соцмережах (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Знаю, що зараз вам не легко, тому що і мої діти так само, як і ви, сидять вдома на карантині. Вам нудно, сумно, ви не можете бачитися з друзями або піти в кіно. Але ви ж знаєте, що карантин необхідний. Він заради того, щоб зберегти ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких", – сказала Зеленська школярам.

Вона підкреслила, що проєкт допоможе дітям успішно закінчити навчальний рік. 40 вчителів записують свої уроки, щоб школярі могли дистанційно продовжувати навчатися.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Скрін відео

Зазначимо, з понеділка до п'ятниці, о 10:00, уроки для 5-11 класів будуть транслювати такі канали:

  • 5-й клас - "Плюсплюс" і "112 Україна"

  • 6-й клас - ZOOM і NewsOne

  • 7-й клас - ZIK та "5 канал"

  • 8-й клас - "Індиго" та УНІАН

  • 9-й клас - "Рада" та UA: Культура

  • 10-й клас - UA: Перший

  • 11-й клас - М1

В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення
В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення
В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення
В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення
В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення
В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення
В Україні запустили "школу онлайн": дружина Зеленського записала звернення

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки України закликало українців не вірити в фейк про те, що загальнонаціональний карантин нібито продовжать до 15 травня, а зовнішнє незалежне оцінювання відмінять.

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Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
школа Новини для школярів Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
школа карантин видео
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