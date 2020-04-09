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"Всеукраїнська школа онлайн" відзначилася новою помилкою в історії

2.4т
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На уроці історії у "Всеукраїнській школі онлайн" вчителька назвала Ливонську війну 1558–1583 років Ліванською.

На помилку на своїй сторінці у Facebook відреагував колишній народний депутат Борислав Береза (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Урок "Всеукраїнської школи онлайн"

Урок "Всеукраїнської школи онлайн"

Скрін відео

"Як можна називати Ливонську війну – Ліванською? Ливонський орден! Той, що входив у Тевтонський орден. Це германці! Хрестоносці. Ті, які потім "відхопили" на Чудському озері від Олександра Невського. Але це вже інша історія", – обурився він.

"А Ліванська війна – 1982-й, операція "Мир Галілеї", пізніше відома в Ізраїлі як "Ліванська війна" або як "Перша ліванська війна", – додав екснардеп.

Березу також обурило те, що вчителька використала назву "Росія", а не "Московське царство". "Мабуть, не в курсі, що Росія з'явилася у 18 столітті", – написав він.

Нагадаємо, "Всеукраїнська школа онлайн" для всіх учнів 5-11 класів стартувала 6 квітня. Більше 40 вчителів записали відеоуроки з 11 шкільних предметів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчителька допустила помилку на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагог зі "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.

Учителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії, а вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.

Крім того, на уроці для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом".

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Читайте всі новини по темі "Моя школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Моя школа школа цікаво школярам Новини для школярів
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
Теги
школа видео Історія
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Livesey David
Livesey David
Ливонская, Ливанская, да хоть Литовская, как это может пригодиться xаxлам на грядках?
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1
0
Федоров Федор
Федоров Федор
А в каком веке появилась Украина, как отдельное независимое государство? И кто ей даровал независимость и государственность?
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3
1
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Федоров Федор, над этим вопросом работает вся мировая наука, но никто ге может подтвердить существование нэзалэжной украины.
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2
1
Golan Sim
Golan Sim
Наш борачка зарапортовался - он тоже, видимо учил историю у подобной училки. Тевтонский орден выхватил от Александра Невского не ПОСЛЕ Ливонской во,йны, а за 300 лет ДО неё! бора, тебе надо было получать среднее образование в израильской школе, а не в украинской. Возвращайся в Израиль и получи НОРМАЛЬНОЕ образование!
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3
1
Моя Школа