В ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" білого ведмедя "переселили" до Антарктиди. Курйозне відео

В ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" учитель української мови назвала білого ведмедя "антарктичним".
На занятті для 5-го класу педагог розповіла, що їй написав "Мишко Антарктичний", якому показали відеоуроки полярники зі станції "Академік Вернадський" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Білі ведмеді не живуть в Антарктиді
На уроці також була присутня перша леді України Олена Зеленська.
Насправді антарктичних ведмедів не буває. В Антарктиді живуть пінгвіни, а білі ведмеді живуть в Арктиці – на північному полюсі Землі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель географії в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії.
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