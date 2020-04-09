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В ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" білого ведмедя "переселили" до Антарктиди. Курйозне відео

1.2т
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В ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" учитель української мови назвала білого ведмедя "антарктичним".

На занятті для 5-го класу педагог розповіла, що їй написав "Мишко Антарктичний", якому показали відеоуроки полярники зі станції "Академік Вернадський" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Білі ведмеді не живуть в Антарктиді

Білі ведмеді не живуть в Антарктиді

На уроці також була присутня перша леді України Олена Зеленська.

Насправді антарктичних ведмедів не буває. В Антарктиді живуть пінгвіни, а білі ведмеді живуть в Арктиці – на північному полюсі Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель географії в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії.

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
тварини школа
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Мышко Антаркдыдэнко LOL
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Вот такие учителя в ) на Украине )) Так же она и украинскому языку учит ))Потом ученики не известно на каком разговаривают ))
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Моя Школа