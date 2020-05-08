ЗНО в Україні після карантину: в Міносвіти озвучили терміни

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для школярів може бути проведено 15-17 червня, а основна сесія може початися 25 червня.

Про це в ефірі ObozTV розповіла виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

"Зараз над цим працює Український центр оцінювання якості освіти спільно зі своїми регіональними центрами і з органами управління освітою. Є підготовлена мережа проведення ЗНО. Наприклад, для проведення ЗНО з української мови нам необхідно більше 1500 пунктів", – повідомила вона.

В.о. міністра розповіла про те, що в Міністерстві хотіли б передбачити можливість зміни реєстрації для здачі ЗНО. Відомство вже розіслало такі пропозиції до органів управління освіти і керівникам навчальних закладів.

У той же час чиновниця заявила, що варіант здачі ЗНО онлайн не розглядається. "Цього року у нас немає технічної та інших можливостей для цього", – сказала вона.

Мандзій додала, що в разі несприятливої епідеміологічної ситуації терміни проведення ЗНО в Україні можуть бути зміщені.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міносвіти і науки розповіли, як в умовах карантину завершиться 2019-2020 навчальний рік.

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