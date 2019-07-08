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"ТанькаВатниця": у київській школі знайшли вчительку, яка фанатіє від Путіна і Шарія. Фото

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У школі №29 Оболонського району міста Києва працює вчителька математики Тетяна Сторожук, яка поширює проросійські картинки і фанатіє від президента Російської Федерації Володимира Путіна і скандального блогера Анатолія Шарія.

Про це на сторінці у Facebook написав блогер Ярослав Бондаренко. За його словами, жінка заявила про себе як про проросійську, коли обурилася висвітленою інформацією про українофобну журналістку Ольгу Шарій (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Подивився профіль, а там, крім зрадофільства, і Ольга Шарій, і СРСР, і Михайло Жванецький, і День перемоги з зірочками, і Володимир В'ятрович — поганий, і Європа не така, через букву "Э". Пригадав пісню Ореста Лютого: "А Танька-ватніца", — написав Боднаренко

Користувачі соцмережі обурені такою позицією вчительки. Вони схвильовані питанням, що патріотичного може навчити дітей особа, яка розповсюджує проросійські картинки та антиукраїнських пропагандистів.

Вчителька поширює проросійські картинки

Вчителька поширює проросійські картинки

Bondarenko.live — Блог Ярослава Бондаренка

День перемоги

День перемоги

Bondarenko.live — Блог Ярослава Бондаренка

Ольга Шарій

Ольга Шарій

Bondarenko.live — Блог Ярослава Бондаренко

Вчителька поширює проросійські картинки

Вчителька поширює проросійські картинки

Bondarenko.live — Блог Ярослава Бондаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську владу звинуватили у потуранні проросійському реваншу.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
скандал в школешколаскандал з вчителькою
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Махно Володимир
Махно Володимир
гнать тварюку!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И все таки свiдомо МАНДайнутое бидло обязано висеть вдоль дороги, от бывшего города героя Киева до польского Львова!!!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Оказывается и в куче дерьма может найтись алмаз.
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