Пісяючого кота не треба? Київська школярка отримала лист від королівської сім'ї Бельгії

Одинадцятирічна школярка з Києва Ксенія Збишко запропонувала королівській сім'ї Бельгії встановити її скульптуру Пісяючого кота у доповнення до інших статуй-фонтанів. У Королівському палаці у Брюсселі відповіли на лист.
Як розповіла дівчинка на своїй Instagram-сторінці, у листі йдеться про те, що король і королева прийняли її запит і перенаправили його меру Брюсселя (щоб подивитися на скульптуру дівчинки, доскрольте до кінця сторінки).
Відповідь королівської сім'ї Бельгії
Інстаграм @ksusha_xuxu
"Хочу залишити після себе слід у вашій демократичній та культурній сім’ї. Пісяючого кота так не вистачає, на мою думку, у сім’ї шедеврів світової культури: Пісяючого хлопчика, Пісяючої дівчинки та Пісяючого собаки", – написала в листі Ксенія.
Члени королівської сім'ї у відповідь також побажали дівчинці успіхів у творчості.
Пісяючий кіт
Інстаграм @ksusha_xuxu
Ксенія Збишко
Інстаграм @ksusha_xuxu
Мне ответили из Бельгийского Королевского дворца! Спасибо большое, Ваши Величества. Жду с нетерпением решения мэрии Брюсселя **** I received the response to my letter from the Belgium royal palace! Thank you very much, Your Royal Highness! I am looking forward to the decision of the Mayor of the City of Brussels. 🤗😻😊🙏
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