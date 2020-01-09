Пісяючого кота не треба? Київська школярка отримала лист від королівської сім'ї Бельгії

Одинадцятирічна школярка з Києва Ксенія Збишко запропонувала королівській сім'ї Бельгії встановити її скульптуру Пісяючого кота у доповнення до інших статуй-фонтанів. У Королівському палаці у Брюсселі відповіли на лист.

Як розповіла дівчинка на своїй Instagram-сторінці, у листі йдеться про те, що король і королева прийняли її запит і перенаправили його меру Брюсселя (щоб подивитися на скульптуру дівчинки, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідь королівської сім'ї Бельгії Інстаграм @ksusha_xuxu

"Хочу залишити після себе слід у вашій демократичній та культурній сім’ї. Пісяючого кота так не вистачає, на мою думку, у сім’ї шедеврів світової культури: Пісяючого хлопчика, Пісяючої дівчинки та Пісяючого собаки", – написала в листі Ксенія.

Члени королівської сім'ї у відповідь також побажали дівчинці успіхів у творчості.

Пісяючий кіт Інстаграм @ksusha_xuxu

Ксенія Збишко Інстаграм @ksusha_xuxu

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