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Пісяючого кота не треба? Київська школярка отримала лист від королівської сім'ї Бельгії

1.4т
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Одинадцятирічна школярка з Києва Ксенія Збишко запропонувала королівській сім'ї Бельгії встановити її скульптуру Пісяючого кота у доповнення до інших статуй-фонтанів. У Королівському палаці у Брюсселі відповіли на лист.

Як розповіла дівчинка на своїй Instagram-сторінці, у листі йдеться про те, що король і королева прийняли її запит і перенаправили його меру Брюсселя (щоб подивитися на скульптуру дівчинки, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідь королівської сім'ї Бельгії

Відповідь королівської сім'ї Бельгії

Інстаграм @ksusha_xuxu

"Хочу залишити після себе слід у вашій демократичній та культурній сім’ї. Пісяючого кота так не вистачає, на мою думку, у сім’ї шедеврів світової культури: Пісяючого хлопчика, Пісяючої дівчинки та Пісяючого собаки", – написала в листі Ксенія.

Члени королівської сім'ї у відповідь також побажали дівчинці успіхів у творчості.

Пісяючий кіт

Пісяючий кіт

Інстаграм @ksusha_xuxu

Ксенія Збишко

Ксенія Збишко

Інстаграм @ksusha_xuxu

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з Чернівців написала зворушливого листа військовому.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа цікаво школярам
Місце
Україна Київ
Теги
школа дитина
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