Вчителька онлайн-школи вдягла на голову каструлю, розповідаючи про Майдан: момент потрапив на відео

На уроці історії для українських п'ятикласників вчителька проєкту "Всеукраїнська школа-онлайн" вдягла на голову каструлю, розповідаючи про події Революції Гідності.

Відео з таким епізодом з'явилося на офіційному YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вчителька вдягла на голову каструлю під час уроку про Майдан Скриншот відео

Зокрема, педагогиня поклала ємність собі на голову, заявивши, що подібний посуд нібито став одним із головних символів Євромайдану.

"Хто б міг подумати, що звичайне кухонне начиння стане символом опору і непокори. Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі або кийка. Але народ продемонстрував твердість духу і непохитність у своєму рішенні йти до кінця", – сказала вчителька.

Вчителька назвала каструлі головним символом Майдану Скриншот відео

Вчителька назвала каструлі головним символом Майдану Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З'ясувалося, що відеоуроки для українських школярів у рамках проєкту "Всеукраїнська школа-онлайн" виробляють працівники вітчизняних ТВ-медіа і продакшн-студій, включаючи "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.

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