Директорка української школи уклала парі з учнем на схуднення: яскраве відео

Директорка школи у місті Гусятин (Тернопільська область) уклала з учнем парі на схуднення. Уже стали відомі результати першого зважування.

Як повідомляється у сюжеті #ШоТам, кінцева мета парі — щоб вага відповідала віку і зросту. Жодних жорстких дієт вони дотримуватися не будуть, просто включать більше овочів у раціон. Таким чином керівниця навчального закладу Олександра Демкура пропагує серед учнів здоровий спосіб життя (щоб переглянути фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Директорка уклала парі з учнем te.20minut.ua

“Скоро літо. А в житті повернуло на осінь, і турбота про здоров'я на першому місці. Це дві причини, які стали стимулом для мене запропонувати вже вдруге своєму учневі Богдану парі на схуднення”, — написала директорка на своїй сторінці у Facebook.

За результатами першого зважування, яке відбулося на святі останнього дзвоника, школяр Богдан скинув уже два кілограми, а в Демкури поки без змін.

Директорка вже здавна відома своїми неординарними методами виховання. Минулого року Демкура запровадила у школі танцювальні перерви, в яких брала участь спільно з учнями. За декілька днів відео з її танцями набрало понад 200 тисяч переглядів. Також керівниця навчального закладу вміє виконувати такі вправи, як ривок гирі та тримання планки.

Директорка школи тисне гирю Скріншот із відео

Директорка школи тримає планку Скріншот із відео

Директорка школи танцює з учнями на перерві Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Японії школярам дозволили користуватись мобільними телефонами на заняттях. Так, департамент освіти Токіо скасував заборону, яка тривала десять років.

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