Авто ректора Донецького медуніверситету порубали сокирою: спливли скандальні історії

Машину ректора Донецького медуніверситету (ДНМУ) Петра Кондратенка пошкодили сокирою невідомі.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографії побитої Mazda. Інцидент стався в Краматорську 3 травня.

"КП в Україні" пише, що ректором Кондратенко став взимку 2018 року. Незабаром у нього з'явилися дві нові німецькі іномарки.

Машину ректора Донецького медуніверситету пошкодили сокирою Колаж

"Жив нинішній ректор непогано і до виборів. У нього була Infiniti, у його дружини – інша Infiniti. Але навесні-влітку 2018 року в них з'являються ще дві машини – BMW Х5 і Х3. Когось це збентежило. Когось ні. Все ж Кондратенко в минулому практикуючий хірург, міг і назбирати потрібну суму", – розповіло джерело видання.

Пізніше придбання цих двох автомобілів вилилося ректору в інкримінування неправомірної вигоди в особливо великих розмірах спільно з вимаганням неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 КК) і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.1 ст. 209 КК).

"Згідно з версією слідства, вказаний чиновник протягом 2018 року одержав від представника ТОВ, яке займається організацією набору на навчання іноземних громадян, неправомірну вигоду у вигляді двох автомобілів: BMW Х3 вартістю понад 1,2 млн грн і BMW Х5 вартістю понад 1,6 млн грн за підписання наказів про зарахування іноземних громадян на навчання до університету", – йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Машину ректора Донецького медуніверситету пошкодили сокирою Facebook / Петро Кондратенко

На початку нового навчального року Петро Кондратенко оголосив про аудит Міжнародного медфакультету, який знаходиться в місті Кропивницький. 17 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація, що його побили.

Кондратенко заявив про тиск на нього з боку фірми-контрактера, яка поставляє на міжнародний медфак іноземних студентів. Вона регулювала вартість послуг навчання та брала оплату за них.

"Стався ще такий скандал – 850 іноземних студентів ледь не опинилися за бортом університету. Видали наказ про їх відрахування за несплату. Але гроші студенти платили фірмі-контрактеру – на руках у них залишилися чеки", – розповіло анонімне джерело видання.

Рахункова палата в результаті нарахувала 1 мільйон доларів збитку університету через те, що Кондратенко надав знижку на навчання іноземним студентам. Деяких співробітників ректор звільнив під час розбірок, ті зараз відновлюються через суди.

Машину ректора Донецького медуніверситету пошкодили сокирою Facebook / Петро Кондратенко

"Роблять це одні і ті ж люди, які хочуть зняти мене з посади. Щоб і далі обкрадати державу й іноземних студентів", – розповів сам Кондратенко про своє побиття і інцидент із машиною.

Машину ректора Донецького медуніверситету пошкодили сокирою Facebook / Петро Кондратенко

"Я підозрююся в корупції – 368 стаття. Відповідно до 216 статті КПК. Цим повинні займатися детективи НАБУ. Але з якоїсь абсолютно "приголомшливої" випадковості – займається СБУ. Слідство закінчено. Воно тривало рік. І зараз йде знайомство з матеріалами справи", – прокоментував він скандали навколо авто.

За словами Кондратенка, обидва BMW йому не належали, але однією машиною він все ж користувався.

Машину ректора Донецького медуніверситету пошкодили сокирою Facebook / Петро Кондратенко

Машину ректора Донецького медуніверситету пошкодили сокирою Facebook / Петро Кондратенко

"Сьогодні в ДНМУ ходять дві прямо протилежні версії історії з розбитим автомобілем. Прихильники ректора впевнені: його дійсно намагатися залякати люди, які стоять за фірмою, яка виступає посередником між вишем та іноземними студентами.

Ті ж, хто мріє позбутися Кондратенка, переконані: він сам спотворив автомобіль, щоб напередодні суду в очах ЗМІ виглядати жертвою боротьби за справедливість", – підсумували в статті.

Як писав OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі ректор "Донбаської юридичної академії" Сергій Гончаров найняв кілера для вбивства керівників "Міносвіти ДНР" через службові розбіжності.

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