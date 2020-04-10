День космонавтики 2020: кращі привітання та листівки

Україна і світ 12 квітня 2020 року відсвяткують Міжнародний день польоту людини в космос, який також прийнято називати просто День космонавтики.

Ця дата приурочена до річниці першого польоту людини в космос. Історична подія сталася 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін на борту ракети "Восток-1" став першим в світі підкорювачем космосу.

У цей день прийнято вітати співробітників космічної галузі, а також всіх тих, хто з дитинства мріє про недосяжний космосі.

OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки до цього дня.

chitatetocruto.blogspot.com

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​авіації і космонавтики. Бажаю високих і щасливих польотів в життя, цікавих і важливих відкриттів в діяльності, оптимістичного настрою і вірних налаштувань тільки на перемогу, чудесних ідей і постійного підкорення все нових і нових просторів таємничого космосу!

Дім Сонця

У Всесвітній день авіації і космонавтики хочу побажати чистого і ясного неба, космічних просторів щастя і натхнення. Нехай зірки вказують вірний шлях до успіху, нехай кожен день радує новими відкриттями, крутими злетами до хмар сокровенних мрій душі і серця!

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Вітаємо з професійним святом всіх тих мужніх і вірних обов'язку людей, чия повсякденна робота пов'язана з небом, авіацією і космонавтикою. Нехай ваші мрії і прагнення завжди будуть високими, ваше здоров'я і самопочуття дозволяє вам на довгі роки бути в строю, а ваші близькі радують вас турботою і теплотою душі!

sintesis.mx

Вітаю зі святом високих і красивих польотів, зі Всесвітнім днем ​​авіації і космонавтики. Бажаю неймовірного припливу сил і постійного потоку цікавих думок, бажаю безперервного успіху в діяльності і гучної слави в цій галузі. Нехай життя прекрасно поєднує вдалі злети, щасливі польоти і благополучні приземлення!

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Вітаю зі Всесвітнім днем ​​авіації і космонавтики. Бажаю щастя, більше Всесвіту, любові, яскравішого мерехтіння зірок, удачі зі швидкістю обертання Землі, перспектив космічних масштабів для розвитку в діяльності і процвітання в житті!

kartinki.info

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​авіації і космонавтики. Бажаю розсікати по повітряних просторах успіху, немов сталевий птах - так само гордо і впевнено, бажаю, як космічний корабель, відкривати все нові таємниці Всесвіту і цілого щастя. А також бажаю нескінченної любові до своєї сім'ї, роботі і свого життя, нескромно удачі і яскравих, як зірки, перемог!

Xvatit.com

Вітаю з днем ​​авіації і космонавтики! Бажаю чистого неба, високих польотів, вдалих приземлень. Нехай підкоряються нові вершини і освоюються нові простори. Бажаю зловити за хвіст комету удачі і нікуди не відпускати!

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З днем ​​авіації і космонавтики! Нехай небо над Вами буде чистим і ясним. Нехай здійсняться мрії і зірки стануть ближчими, а неосяжний космос і далекі планети нехай підкоряться вам!

cardsgif.ru

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​авіації і космонавтики. Будь найяскравішою, веселою, чудовою планетою в нашому космосі. Бажаю успішних польотів і неймовірних проривів, чудесних ідей і космічних можливостей. І нехай твій зоряний час ніколи не закінчується!

Листівки

Вітаю зі Всесвітнім днем ​​авіації і космонавтики. Бажаю сяяти своїми талантами, яскравіше, ніж зірки, бажаю домагатися всіх своїх цілей швидше, ніж обертається Земля. Також бажаю високих польотів в мріях і надіях і успішних польотів в космічному просторі щастя.

За матеріалами: Pozdravok, Vampodarok, Womanadvice.