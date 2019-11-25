З'явилося підтвердження четвертої вагітності Кейт Міддлтон

Чутки про те, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон знову вагітна, регулярно сколихує громадськість. Цього разу ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської.

Як повідомляє видання Express, Міддлтон останнім часом стала дещо рідше виходити у світ, що нібито підтверджує її цікаве становище. Так, вона відмовилася від відвідування важливого світського заходу, пославшись на те, що їй потрібно було залишитися з дітьми.

Кейт Міддлтон

Також герцогиня Кембриджська не стане супроводжувати свого чоловіка, принца Вільяма, у його черговому закордонному турі, хоча раніше Міддлтон завжди була поруч із ним. Крім того, стало відомо, що Кейт і Вільям відзначатимуть Різдво в тісному сімейному колі, з дітьми та батьками герцогині. Тобто вони з Вільямом пропустять традиційну вечерю разом із королевою Єлизаветою II.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Зазначається, що зараз королеві дуже потрібна підтримка, після серії скандалів із Меган Маркл і принцом Ендрю. Тому відмова Кейт з'явитися на вечері може бути продиктована тільки дуже вагомою причиною, а саме — вагітністю.

Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ганбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх кращих подруг – 35-річною Роуз Ганбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і ймовірна коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!