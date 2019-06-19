Екс-зірка ''ВІА Гри'' приголомшила вагітністю: перші фото

32-річна українська співачка, модель і екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос опублікувала в мережі кругленький животик.

Фото з'явилося на її сторінці в Instagram. Батьком є її другий чоловік – співвласник мережі спортивних клубів Ігор Кучеренко. Їх несподіване весілля в 2015 стало сенсацією.

"Вітаю!!! Найкрасивіша вагітна дівчинка", "Ааа, як же класно", "Та всі вже давно в курсі, вітаю", - написали її зіркові подруги в коментарях до посту.

santadimopulos @ instagram santadimopulos @ instagram

У Санти є ще син від першого шлюбу з відомим телеведучим Андрієм Джеджулою. У 2010 році вони розійшлися і поділили дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка і модель Санта Дімопулос на своєму прикладі розкрила секрети краси і стрункості.

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