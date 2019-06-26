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"Запросив злодія в будинок": відомого російського актора обікрали

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59-річний російський актор Олександр Боровиков заявив, що з його квартири у Москві було викрадено два мобільних телефони.

Артист вважає, що злочин міг скоїти незнайомець, якого він сам запросив до хати. Розповівши про подію, артист подав відповідну заяву до органів в понеділок 24 червня, передає РЕН ТВ.

Олександр Боровиков у фільмі "Сірі вовки"

Олександр Боровиков у фільмі "Сірі вовки"

http://stuki-druki.com

За два дні до пригоди, актор запросив додому чоловіка, щоб надати йому допомогу і нагодувати. На наступний день з квартири в Борисовському проїзді пропали два мобільних телефони та сам незнайомець. Олександр не відразу помітив пропажу, але коли пограбування стало очевидним, забив на сполох.

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Боровиков знімається в кіно з 1988 року. Широку популярність йому принесла роль в кримінальній драмі "Беспредел". Найчастіше в кіно Боровикову дістаються амплуа злочинців або представників силових структур. Зараз фільмографія артиста налічує близько 70-ти ролей, але практично всі вони другого плану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нижньогородській області невідомі вкрали вісім сценічних костюмів кордебалету Філіпа Кіркорова загальною вартістю 11 тисяч доларів.

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