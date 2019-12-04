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4 грудня • оновлено в 16:39
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З ними не створити міцну сім'ю: названо топ-3 чоловічих імені

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На жаль, не всі представники сильної статі здатні створити міцну сім'ю. І на це, в тому числі, впливає й ім'я чоловіка.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав імена, власники яких не підходять для серйозних стосунків.

Андрій

З ними не створити міцну сім'ю: названо топ-3 чоловічих імені

Фото: pinterest.com

У чоловіка з таким ім'ям дуже непостійна натура. Він часто шукає свята і нерідко знаходить його в обіймах коханок. Саме тому Андрію так складно вибудувати міцні довговічні відносини. Однак зазначимо, що якщо власник цього імені змусить себе знаходити щастя в стабільності, з'явиться шанс створити сім'ю.

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Артем

З ними не створити міцну сім'ю: названо топ-3 чоловічих імені

Фото: menslife.com

З одного боку, Артема можна назвати ідеальним чоловіком. Власник цього імені відповідальний, добрий і турботливий. Але у нього є і серйозний мінус — на першому місці в Артема завжди знаходяться друзі та родичі, а не кохана людина. Заради них він готовий кинути дружину одну і поїхати на кілька днів розважатися.

Влад

З ними не створити міцну сім'ю: названо топ-3 чоловічих імені

Фото: femmie.ru

Спілкування з володарем цього імені вже саме по собі складний процес. Влад — дуже замкнута, але егоцентрична особистість, яка чує тільки себе. Він також дуже ранимий і легко ображається, довго уникаючи людей. Обраницям Влада буває вкрай важко ужитися з такою людиною. Тому зневірившись, вони часто залишають цього чоловіка.

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Автор
Крістіна Долматова
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Махно Володимир
Махно Володимир
андрей портнов! сразу видно по несу что он андрей...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и ще Тарас и Богдан...
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