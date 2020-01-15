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15 січня • оновлено в 06:15
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Як залучити гроші в життя: головні прикмети

1.4т
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У народі багато хто вважає, що залучити фінансове благополуччя можна за допомогою різних прикмет.

Так, OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про головні прикмети, які допоможуть залучити в життя гроші.

Як залучити гроші в життя: головні прикмети

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Прикмети для залучення грошей

  • Так, вважається, що якщо на вашому шляху лежать паперові гроші, їх потрібно підняти. Інакше гроші можуть "образитися" через зневажливе ставлення. Однак зверніть увагу, що гроші, які лежать на перехресті, піднімати ні в якому разі не можна. Це може привести до проблем зі здоров'ям.

  • У народі вважають, що чайові завжди повертаються в подвійному розмірі.

  • Стіл

    – символ благополуччя. Тому сидіти на ньому не можна, інакше грошей не буде. Краще покласти під скатертину кілька монет.

  • Гроші люблять, коли їх перераховують, гладять і акуратно зберігають.

Як залучити гроші в життя: головні прикмети

100dorog.ru

  • Павуки символізують гроші. Тому ніколи не можна вбивати павуків. Вважається, що чим більше павук, тим більше прибутку буде.

  • На ніч на столі не можна залишати ключі і гроші.

  • Також не можна ставити на стіл і на підлогу сумку, в якій лежить гаманець,

    – гроші "розбіжаться".

  • Якщо в будинку протікає вода

    – до неблагополуччя.

Як залучити гроші в життя: головні прикмети

gidroguru.com

  • Купюри не повинні м'ятися в гаманці. Також добре, якщо він буде з натуральної шкіри.

  • Не можна витрачати всі гроші в гаманці. Завжди має залишатися кілька купюр. Крім того, великі купюри потрібно зберігати в гаманці окремо від маленьких.

  • Можна заховати в гаманці купюру з цифрою п'ять на удачу.

  • У день зарплати не рекомендують витрачати гроші

    – вони повинні переночувати вдома.

Як залучити гроші в життя: головні прикмети

interesno.fun

Раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в день місячного затемнення.

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Автор
Анна Міхно
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