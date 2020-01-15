Як залучити гроші в життя: головні прикмети

У народі багато хто вважає, що залучити фінансове благополуччя можна за допомогою різних прикмет.

Так, OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про головні прикмети, які допоможуть залучити в життя гроші.

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Прикмети для залучення грошей

Так, вважається, що якщо на вашому шляху лежать паперові гроші, їх потрібно підняти. Інакше гроші можуть "образитися" через зневажливе ставлення. Однак зверніть увагу, що гроші, які лежать на перехресті, піднімати ні в якому разі не можна. Це може привести до проблем зі здоров'ям.

У народі вважають, що чайові завжди повертаються в подвійному розмірі.

Стіл – символ благополуччя. Тому сидіти на ньому не можна, інакше грошей не буде. Краще покласти під скатертину кілька монет.

Гроші люблять, коли їх перераховують, гладять і акуратно зберігають.

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Павуки символізують гроші. Тому ніколи не можна вбивати павуків. Вважається, що чим більше павук, тим більше прибутку буде.

На ніч на столі не можна залишати ключі і гроші.

Також не можна ставити на стіл і на підлогу сумку, в якій лежить гаманець, – гроші "розбіжаться".

Якщо в будинку протікає вода – до неблагополуччя.

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Купюри не повинні м'ятися в гаманці. Також добре, якщо він буде з натуральної шкіри.

Не можна витрачати всі гроші в гаманці. Завжди має залишатися кілька купюр. Крім того, великі купюри потрібно зберігати в гаманці окремо від маленьких.

Можна заховати в гаманці купюру з цифрою п'ять на удачу.

У день зарплати не рекомендують витрачати гроші – вони повинні переночувати вдома.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в день місячного затемнення.

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