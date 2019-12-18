"Вони ненавидять одне одного": ЗМІ прочитали мову тіла Міддлтон і принца Вільяма

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відсторонилася від свого чоловіка принца Вільма під час різдвяного випуску кулінарного шоу телеведучої Мері Беррі.

Так, 16 грудня британський телеканал BBC показав святковий випуск із королівською родиною, записом якого поділилася на своїй сторінці в Twitter журналістка Кейтлін Макбрайд.

Зокрема, жінка розмістила в соцмережі ту частину шоу, де Кейт скидає руку Вільма зі свого плеча тієї миті, коли він ніжно до неї торкається.

Kate shaking off William 's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk - Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

У коментарях до публікації користувачі почали обговорювати несподівану реакцію Міддлтон.

Так, дехто заявив, що подружжя ненавидить одне одного, а також зазначили, що шлюб Кейт і Вільяма — з розрахунку.

Інші ж, навпаки, зауважили, що принц і герцогиня діяли професійно, на відміну від Меган Маркл і принца Гаррі, які не приховують своїх почуттів на публіці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що в принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ганбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх найкращих подруг – 35-річною Роуз Ганбері. Причина сварки між товаришками тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і ймовірна коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!