"Вони ненавидять одне одного": ЗМІ прочитали мову тіла Міддлтон і принца Вільяма

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відсторонилася від свого чоловіка принца Вільма під час різдвяного випуску кулінарного шоу телеведучої Мері Беррі.

Так, 16 грудня британський телеканал BBC показав святковий випуск із королівською родиною, записом якого поділилася на своїй сторінці в Twitter журналістка Кейтлін Макбрайд.

Зокрема, жінка розмістила в соцмережі ту частину шоу, де Кейт скидає руку Вільма зі свого плеча тієї миті, коли він ніжно до неї торкається.

Kate shaking off William 's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk