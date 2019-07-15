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Відома російська журналістка серйозно травмувалася: фото

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44-річна російська журналістка і світська левиця Божена Ринська отримала важкий перелом руки.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому показала перебинтовану руку. Зірка розповіла, що невдало впала зі сходів і отримала перелом правої руки в двох місцях.

Повторний рентгенівський знімок в медустанові вона зробить через тиждень. Якщо аналіз виявить ускладнення, їй доведеться робити операцію.

Відома російська журналістка серйозно травмувалася: фото

Instagram @ bozhenarynska

Користувачі Мережі зі співчуттям поставилися до журналістки. Багато побажали їй якнайшвидшого одужання, а також поспішили запропонувати свою допомогу.

"Приїжджайте до мене. Живіть! Поверх, ванна кімната. Хочете з нами! Хочете самі", "Моя дорога, дуже співчуваю, нехай скоріше заживе!", "Який кошмар! Поправляйся скоріше, котик", - писали шанувальники.

Відома російська журналістка серйозно травмувалася: фото

Instagram @ bozhenarynska

Відома російська журналістка серйозно травмувалася: фото

Instagram @ bozhenarynska

Відома російська журналістка серйозно травмувалася: фото

Instagram @ bozhenarynska

Відома російська журналістка серйозно травмувалася: фото

Instagram @ bozhenarynska

Підписники також попросили Божену розкрити причину несподіваного падіння. "Нив, просився вниз відмовлявся сам спускатися, а сходи були дуже слизькі", - поділилася Ринська, розповідаючи про вихованця.

Нагадаємо, самогубство її чоловіка Ігоря Малашенко стало справжнім ударом для Божени. Жінка довго не могла повірити в те, що сталося, в результаті чого впала в депресію. Кілька місяців вона писала тривожні повідомлення в мережі, а незабаром була госпіталізована після спроби суїциду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська журналістка перенесла клінічну смерть.

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Особа
Божена Ринська
Місце
Росія
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