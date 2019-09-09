Українські дизайнери підкорили Париж: про головних молодих зірок індустрії

15 українських дизайнерів і брендів на двох локаціях демонструють потенціал українських креативних індустрій - від концептів, які поки що існують у єдиному екземплярі, до серійних предметів, готових до експорту.

Кілька днів тому в Парижі стартували дві масштабні виставки дизайну - Салон меблів та декору Maison et Objet і тиждень дизайну Paris Design Week.

Саме з них починають свою успішну професійну біографію багато дизайнерів і бренди з усього світу. Ці події - must visit для світової преси і професіоналів з усіх куточків планети. Безліч об'єктивних і емоційних чинників роблять Париж місцем тяжіння і одною з найкращих арен для молодих дизайнерів і дизайнерських брендів з усього світу.

Протягом останніх чотирьох років український дизайн не упускає можливості заявити про себе, і презентує в рамках масштабної події два проекти на двох престижних майданчиках.

На думку організаторів виставки промислового дизайну Wanted Desing в Нью-Йорку Оділь Ано (Odile Hainaut) і Клер Піжула (Clair Pijoulat), в українського дизайну вже досить хороша репутація: "Ми кілька років спостерігаємо за українськими проектами. Судячи з того, що презентується в Парижі, український дизайн йде за своїм індивідуальним шляхом, - часто у виробництві предметів зберігається частка ручної праці і використання натуральних матеріалів, що кілька років тому стало новим світовим трендом, невеликі мануфактури виробляють дійсно якісні і актуальні дизайнерські предмети. Саме тому ми віримо в перспективи і прогнозуємо підвищення інтересу до українського дизайну не тільки на європейському ринку, а й на американському".

Судячи з реакції на українські проекти, організовані компанією MAINO DESIGN UKRAINE в рамках паризьких виставок, сьогодні молодий український дизайн дійсно подає великі надії. За короткий час, "наздоганяючи" Європу, ми вчимося переосмислювати і трансформувати багатий культурний бекграунд, створюючи сучасні об'єкти. Поряд з універсальними об'єктами "без національності", дизайнери намагаються проявляти культурні коди в своїх предметах.

Використовуючи багаті ремісничі традиції української культури, українські дизайнери органічно працюють з натуральними матеріалами: деревом, каменем, глиною, вовною, льоном, коноплями. З іншого боку, українські дизайнери - сміливі мрійники і новатори, це означає, що у них є місце для експериментів з новими матеріалами і незвичайними функціями звичних предметів.

Вже через кілька днів після відкриття, українські дизайнери отримують пропозиції до співпраці від європейських відомих компаній, які можуть змінити їх біографію і розвиток української індустрії дизайну в цілому.

- Я дуже задоволений, що майже всі лідери моєї селекції сьогодні представлені на стенді. Зовсім скоро в Марселі відкриється моя галерея дизайну і мистецтва, буду радий показати там і кілька робіт від українських дизайнерів, - коментує проект Джо Яна, відомий французький блогер і галерист, який вперше брав участь у відборі учасників Салону в складі міжнародного журі.

Україна є новим гравцем на світовому ринку дизайну, хоча окремі імена і бренди відомі своїми міжнародними нагородами, співпрацею з глобальними компаніями і публікаціями в провідних професійних ЗМІ. Але все ж ми - "Terra Incognita". І ми робимо все від нас залежне, щоб європейці визнали нас "une terre de découvertes sans fin" - "землею нескінченних відкриттів".

В цьому році молодий український дизайн вже удостоївся окремої паризької галереї. Концепція українського проекту молодого дизайну "БІЛА СФЕРА", побачити який можна на головній локації Паризького тижня дизайну LE OFF. Paris Design Week 2019, в галереї в богемному районі Маре, демонструє Україна, як непізнану територію, де постійно народжується щось нове. Це не тільки територія і географія, але перш за все - свідомість, творчість і культура сучасних молодих українських креаторів, які експериментують з формами і балансують між смислами, образами і функціональністю предметів. Дизайнери з різних куточків України складають новий креативний атлас для Європи - від українського бароко до футуристичного мінімалізму.

За словами численних відвідувачів - журналістів світової професійної преси, власників концепт-сторі, архітекторів, декораторів, дилерів і просто парижан, які з незмінним цікавістю цікавляться новим, - серед предметів складно визначити найцікавіші. Кожен по-своєму вартий окремої уваги.

Інна Зіміна дебютувала на Тижні дизайну з багатофункціональним столиком для макіяжу Sofi. Елегантний, як плаття від кутюр, цей об'єкт має таку ж силу тяжіння. А вбудовані акустичні колонки і безліч дзеркал перетворюють процес догляду та макіяжу в справжній ритуал краси. Столик став одним з безперечних фаворитів виставки, а Інна Зіміна вже отримала пропозицію співпраці від всесвітньо відомого французького бренду.

Давид Бережняк з колекцією модульних меблів "Miracle de la vie": магія легкого комбінування предметів колекції занурює в світ дитячих фантазій і мрій, коли все можливо і коли в творчості немає обмежень.

Люстра Михайла Саморіза показує сучасний естетичний потенціал традиційного гуцульського ремесла - різьблення по дереву. Об'єкт дизайну став синтезом традиційного і сучасного світогляду, поєднуючи в собі дизайн і функціональність з глибокою філософією форми, і "мереживним" різьбленим орнаментом.

Авторська техніка Іванки Бородіної розкриває можливості гіпсу в формі структурної сітки і являє метаморфози поверхні в витончених вазах і кашпо.

Керамістка Діана Кулик в серії кераміки "Натуральна Революція" в утилітарних предметах втілила роздуми про свободу і про процеси, іноді революційних, які необхідно здійснити, щоб нею володіти.

Ольга Селішева і Поліна Веллер. Fashion-проект "Бароко now" демонструє з'єднання на перший погляд несумісного - українського бароко і футуристичного мінімалізму. Легко читаються геометричні форми суконь і корсетів прикрашені хитромудрим орнаментом барокових завитків рослинних орнаментів.

Артем Куниця показує серію арт-світильників. Вибираючи між функцією і формою дизайнер вибирає форму. Використовуючи благородні матеріали (мідь і онікс), він поєднує їх в базових геометричних елементах, отримуючи тривимірні ефектні об'єкти.

Валерія Варі за допомогою набору для ванної кімнати та SPA-Aroma Bloom з фаянсу, перетворює рутинний процес вмивання в СПА-процедуру, а звичайну мильницю - в елемент доступної розкоші.

Юрій Цегла привіз до Парижа складаний шезлонг-гамак Коліхва / KOLYHVA. Цей предмет став втіленням його філософських пошуків гармонії з навколишнім середовищем і формуванням світогляду.

"Мені відкривалися знання - забуті знання Всесвіту ... Чи пам'ятаєте ви перші дев'ять місяців свого життя, так-так, ще до вашої появи на світло? Коліхва допомогла мені їх згадати ..." - говорить Юрій про предмет.

Давид Бережняк показав колекцію меблів "Miracle de la vie" / "Дивовижна життя".

Магія легкого комбінування предметів і колірні варіації меблів з колекції легко занурюють у світ дитячих фантазій і мрій, коли все можливо і коли в творчості немає меж.

Другий стенд на міжнародному Салоні "Maison et Objet" - це вже новий щабель розвитку, коли дизайнерські ідеї стають серійними продуктами, готовими до експорту. Національний стенд традиційно представляє п'ятірку молодих брендів, об'єднаних спільним проектом Ukranian Design Brands.

Студія меблів DONNA з Дніпра з двома колекціями об'єктів, реалізованих у співпраці з українськими дизайнерськими студіями: decorkuznetsov Валерія Кузнєцова та архітектурно-дизайнерської майстерні Наталії Філоненко.

Серія декоративних інтер'єрних шумопоглинаючих панелей "BORBOLETA" від Валерія Кузнєцова, володаря багатьох престижних нагород у сфері дизайну, який залишився вірним собі і спроектував яскравий утилітарний предмет, який одночасно є об'єктом авангардного мистецтва.

М'які модульні пуфи К О Н І К И / KONYKY (дизайнер Наталія Філоненко) були розроблені для комунікаційному просторі однієї креативної компанії, де "доброзичливість" дизайну пуфів дозволила кардинально змінити формат спілкування, зробивши його більш невимушеним і креативним. Назва К О Н І К И / KONYKY модель отримала за свою грайливу форму і здатність до перетворень: їх можна "сідлати" для роботи з планшетом, групувати.

Артем Колюка (дизайнер і співзасновник Next Level Lighting), після постійного пошуку нових рішень і свіжих ідей в різних сферах - моді, графічному дизайні, дизайні інтер'єру, він в кінці знайшов себе в конструюванні освітлювальних приладів. Черпаючи натхнення в природі речей, космосу і світі молекул, Артем Колюка представляє свою колекцію світильників серії "Interstellar". До речі, Артем уже другий рік успішно експортує світильники в Європу і США.

SleepOnnn - "новонароджений" бренд, який виробляє чудову дитячі меблі. У всіх батьків є одна загальна проблема: як зацікавити дитину спати окремо? SleepOnnn створив ідеальну дитяче ліжечко, в якій дитина захоче спати сам, адже в ній затишно і безпечно, як у мами на ручках.

Вахан Авакян - молодий український архітектор за освітою і художник за світоглядом. Схильність до експериментів, бажання оточити себе сучасними декоративними, функціональними предметами власного дизайну і виробництва привели до появи власного бренду. З тих пір Vahan Avakian виробляє дизайнерські скульптури, вази і світильники, сміливо експериментуючи з біонічної формами і сучасними матеріалами - полімерами і бетоном.

Меблевий бренд ZEGEN з Черкас у співпраці з блискучими українськими дизайнерами, володарями численних світових професійних нагород, Павлом Вєтровим і Андрієм Могилою представляє два приголомшливих письмових столу в концепції Home Office. Два предмета немов намагаються перевершити один одного в боротьбі за "ідеальний сучасний письмовий стіл".

Таке регулярно масштабне представництво України стало можливим завдяки підтримці Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Проект фінансується в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

На жаль, без допомоги молодий український дизайн навряд чи зможе потягнути участь в таких міжнародних подіях. Зазвичай таку підтримку в європейських країнах надає держава. На цей раз розвитку українських креативних індустрій сприяє спеціальна програма Європейського Союзу, яка вже бачить в українських креативних індустріях величезний експортний та інвестиційний потенціал.

Тож не дивно, що саме дизайн зараз стає одним з перспективних напрямків для презентації України на міжнародному рівні, так як є сполучною ланкою між креативом і економікою. Ця нова мова культурної дипломатії зрозумілий європейцям і дає перспективу комерційної реалізації і монетизації креативного потенціалу України, в якому вже нікого не потрібно переконувати.

До наших учасників відчувається інтерес і підвищену увагу, перш за все, завдяки феномену українського дизайну, який за дуже короткий період часу і перебуваючи у вкрай несприятливих умовах для розвитку, екстерном пройшов еволюцію в 10 разів швидше. І сьогодні демонструє нові ідеї в світі, де, здавалося б, все вже було і все вже винайдено. Українським дизайнерам вдається дивувати, викликати інтерес і навіть захоплення не тільки ідеями, а й якістю їх втілення, демонструючи одночасно і сучасне мислення, і в той же час зберігаючи "культурний код".

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