"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Парижа (Франція), здивувала мережу своїм вбранням.

Фото образу з'явилося на її офіційній сторінці в Instagram. На знімках Зеленська позувала з дружиною глави Франції Бріджит Макрон. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Українці бурхливо відреагували на зовнішній вигляд Зеленської. "Наша перша леді – така красива і стильна", "Дуже елегантний, стильний образ", "Пишаюся такою першою леді", "Наша красуня", – прокоментували вони.

Бріджит Макрон і Олена Зеленська Instagram Олени Зеленської

Instagram Олени Зеленської

Instagram Олени Зеленської

Instagram Олени Зеленської

Instagram Олени Зеленської

Однак знайшлися і ті, кому вбрання Зеленської не припало до смаку.

"Знову костюм немов із чужого плеча і ця безглузда довжина спідниці", "Важко конкурувати з сукнею Louis Vuitton на пані Макрон", "Олена чарівна, але стиліст її псує", "Що з довжиною спідниці?! Така красива! Знайти стиліста, щоб красу не псувати, а підкреслювати!", "Сукня потрібна коротша", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся ажіотаж навколо стилю президента Володимира Зеленського. Багато українців розкритикували президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.

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