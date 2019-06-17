"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Парижа (Франція), здивувала мережу своїм вбранням.
Фото образу з'явилося на її офіційній сторінці в Instagram. На знімках Зеленська позувала з дружиною глави Франції Бріджит Макрон. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Українці бурхливо відреагували на зовнішній вигляд Зеленської. "Наша перша леді – така красива і стильна", "Дуже елегантний, стильний образ", "Пишаюся такою першою леді", "Наша красуня", – прокоментували вони.
Бріджит Макрон і Олена Зеленська
Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської
Однак знайшлися і ті, кому вбрання Зеленської не припало до смаку.
"Знову костюм немов із чужого плеча і ця безглузда довжина спідниці", "Важко конкурувати з сукнею Louis Vuitton на пані Макрон", "Олена чарівна, але стиліст її псує", "Що з довжиною спідниці?! Така красива! Знайти стиліста, щоб красу не псувати, а підкреслювати!", "Сукня потрібна коротша", – написали в коментарях.
Дуже рада супроводжуваті Чоловіка во время офіційніх візітів до Франции та Німеччини. Наша перша зупинка - Париж. І моя перша Зустріч з дружиною Президента Франции Бріжіт Макрон. Дякую неймовірній Першій леді Франции за дружно розмова, тепла атмосферу та поради, Якими вона поділілась. Je suis très heureuse d'accompagner mon époux durant la visite officielle de deux jours en France et en Allemagne . Notre première escale est à Paris. C'est ma première rencontre avec l'épouse du Président de France Brigitte Macron . Je remercie l'extraordinaire Première dame de France pour l'entretien amical , l'ambiance chaleureuse et les conseils qu'elle a bien voulu partager . #Paris #france I am very happy to accompany my husband during the two -day official visit to France and Germany. Our first stop is Paris. And here is my first meeting with the wife of the President of France , Brigitte Macron. I thank France's incredible First Lady for the friendly conversation , the warm atmosphere and the shared advice. #brigittemacron
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся ажіотаж навколо стилю президента Володимира Зеленського. Багато українців розкритикували президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.
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