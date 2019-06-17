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"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

23.1тЧитати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Парижа (Франція), здивувала мережу своїм вбранням.

Фото образу з'явилося на її офіційній сторінці в Instagram. На знімках Зеленська позувала з дружиною глави Франції Бріджит Макрон. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Українці бурхливо відреагували на зовнішній вигляд Зеленської. "Наша перша ледітака красива і стильна", "Дуже елегантний, стильний образ", "Пишаюся такою першою леді", "Наша красуня", – прокоментували вони.

Новини
Новий образ дружини Зеленського підірвав мережу: скільки коштує вбрання
Бріджит Макрон і Олена Зеленська

Бріджит Макрон і Олена Зеленська

Instagram Олени Зеленської

"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Instagram Олени Зеленської

"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Instagram Олени Зеленської

"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Instagram Олени Зеленської

"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Instagram Олени Зеленської

"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Однак знайшлися і ті, кому вбрання Зеленської не припало до смаку.

"Знову костюм немов із чужого плеча і ця безглузда довжина спідниці", "Важко конкурувати з сукнею Louis Vuitton на пані Макрон", "Олена чарівна, але стиліст її псує", "Що з довжиною спідниці?! Така красива! Знайти стиліста, щоб красу не псувати, а підкреслювати!", "Сукня потрібна коротша", – написали в коментарях.

"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі
"Стиліст її псує": новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі

Дуже рада супроводжуваті Чоловіка во время офіційніх візітів до Франции та Німеччини. Наша перша зупинка - Париж. І моя перша Зустріч з дружиною Президента Франции Бріжіт Макрон. Дякую неймовірній Першій леді Франции за дружно розмова, тепла атмосферу та поради, Якими вона поділілась. Je suis très heureuse d'accompagner mon époux durant la visite officielle de deux jours en France et en Allemagne . Notre première escale est à Paris. C'est ma première rencontre avec l'épouse du Président de France Brigitte Macron . Je remercie l'extraordinaire Première dame de France pour l'entretien amical , l'ambiance chaleureuse et les conseils qu'elle a bien voulu partager . #Paris #france I am very happy to accompany my husband during the two -day official visit to France and Germany. Our first stop is Paris. And here is my first meeting with the wife of the President of France , Brigitte Macron. I thank France's incredible First Lady for the friendly conversation , the warm atmosphere and the shared advice. #brigittemacron

Публікація від Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся ажіотаж навколо стилю президента Володимира Зеленського. Багато українців розкритикували президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.

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Особи
Олена ЗеленськаВолодимир ЗеленськийБріджит Макрон
Місце
Україна
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H Ya
H Ya
Днище.У Пуйла тоже красивая жына, акробатка, а человек - мудак и х.. ло.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Хлопци правыев секторе! не дёргайте на Елену Зеленскую! Ведите себя незалежно!
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку -------- https://fuck.it/id01286571
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