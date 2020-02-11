Стало відомо про розлучення онука королеви Єлизавети II: що трапилося

Старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс розлучається зі своєю дружиною Отем після 12 років шлюбу.

Як повідомляє BBC News, Пітер випустив заяву, в якій сказано, що майбутнє розставання буде "найкращим варіантом розвитку подій для двох дітей пари".

Пітер Філіпс з дружиною Отем Getty

Також видання зазначає, що після розлучення Пітер і Отем будуть разом займатися вихованням дочок – 9-річної Савани і 7-річної Айли.

Пітер Філіпс з дружиною Отем Getty

Крім того, видання Daily Mail повідомляє, що на розлучення подала саме Отем. За її словами, вона не була щасливою в шлюбі. Після розлучення Отем має намір переїхати до Канади.

Пітер Філіпс з дружиною Отем Getty

Також наголошується, що Отем дуже любить Єлизавета II, тому королева була вкрай засмучена, дізнавшись про розлучення пари.

Єлизавета II, принц Чарльз, Отем і Пітер Філіпс Getty

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