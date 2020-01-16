"Бажання плотських утіх!" "Слуга народу" повеселила українців вульгарним вбранням у Раді

Народний депутат від партії "Слуга народу" Людмила Марченко здивувала відвертим вбранням, в якому з'явилася у Верховній Раді.

Так, вона була одягнена в майку в білизняному стилі. Свій образ Марченко доповнила подовженим чорним піджаком та спідницею в горошок. Знімком нардепа поділився фотограф Ян Доброносов у своєму Facebook.

Людмила Марченко Фото: gazeta1.com

Людмила Марченко Фото: facebook/yan.dobronosov

Під публікацією користувачі почали коментувати модний образ Марченко. Вони зазначили, що він занадто "голий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар прийшла в Верховну Раду у світлому спортивному костюмі. Її вбрання викликало суперечки в мережі.

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