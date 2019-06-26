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"Скільки можна цю д*пу виставляти": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

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36-річна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через черговий відвертий знімок.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує задом у блискучому купальнику. "Іноді єдиний вихід – просто йти вперед. Не оглядаючись і довіряючи небесам. Просто вперед", – прокоментувала зірка.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram@annasedokova

"Скільки можна ж*пи виставляти? Мабуть ж*па замінила мозок !!!! Якщо він звичайно є", "Аню, чому завжди виставляєш на показ свою попу? Обличчя теж гарне!!" – накинулися на неї з критикою в коментарях.

"Скільки можна цю д*пу виставляти": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Instagram @ annasedokova

"Скільки можна цю д*пу виставляти": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Instagram @ annasedokova

"Скільки можна цю д*пу виставляти": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Instagram @ annasedokova

"Скільки можна цю д*пу виставляти": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Instagram @ annasedokova

Новини
"Оголила причинне місце!" Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео з матюками

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Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram@annasedokova

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram@annasedokova

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram@annasedokova

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram@annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокованарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Анна Сєдокова
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