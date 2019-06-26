"Скільки можна цю д*пу виставляти": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

36-річна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через черговий відвертий знімок.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує задом у блискучому купальнику. "Іноді єдиний вихід – просто йти вперед. Не оглядаючись і довіряючи небесам. Просто вперед", – прокоментувала зірка.

Анна Сєдокова Instagram@annasedokova

"Скільки можна ж*пи виставляти? Мабуть ж*па замінила мозок !!!! Якщо він звичайно є", "Аню, чому завжди виставляєш на показ свою попу? Обличчя теж гарне!!" – накинулися на неї з критикою в коментарях.

Instagram @ annasedokova

Instagram @ annasedokova

Instagram @ annasedokova

Instagram @ annasedokova

Пропонуємо подивитися інші пікантні фото співачки:

Анна Сєдокова Instagram@annasedokova

Анна Сєдокова Instagram@annasedokova

Анна Сєдокова Instagram@annasedokova

Анна Сєдокова Instagram@annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокованарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили обурення.

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