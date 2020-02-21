4 міфи про секс, які руйнують стосунки

Доктор Карен Герні, яка досліджує секс у своїй новій книзі "Mind The Gap", розповіла про головні міфи про секс, які руйнують стосунки.

Своїми дослідженнями Карен поділилася з виданням Daily Mail.

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У чоловіків лібідо вище, ніж у жінок

За словами Карен, у суспільстві існує думка, що чоловіки хочуть сексу частіше, ніж жінки. Але насправді це зовсім не так.

Дослідження показали, що, запитуючи жінок, які знаходяться у тривалих стосунках, як часто вони відчувають сексуальне бажання "несподівано", більшість відповіли щось між "ніколи" і "один або два рази на місяць".

Однак, на думку Карен, бажання залежить від середовища, в якому ми знаходимося. Тому ви можете не відчувати бажання прямо тут, прямо зараз, але з іншою людиною або в іншому місці, ви могли б змінити свою думку. Або з тією ж людиною, у тому ж місці, але наступного тижня, ви могли б відчути бажання.

"Якщо ви відправите цих жінок у віддалений рай і позбавите їх щоденного стресу, вони можуть почати бажати сексу кілька разів на день", – переконана експерт.

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Чоловіки частіше отримують задоволення від сексу, ніж жінки

Більшість вважає, що не всі жінки здатні отримати задоволення від сексу. Це підтверджує і статистика, яка говорить, що чоловіки досягають оргазму в 95%, у той час, коли жінки лише в 65%.

На думку Карен, це пов'язано з тим, що для жінок на першому місці в досягненні оргазму стоїть мастурбація, на другому – партнер, який використовує свої руки для стимуляції клітора, на третьому – оральний секс, і лише на четвертому – вагінальний секс.

"Жінки, які звертаються до мене, часто стурбовані тим, що не можуть відчувати оргазм. Як тільки ми починаємо говорити, нерідко виявляється, що у них дійсно є оргазм, тільки не від проникаючого вагінального сексу", – говорить експерт.

Вона додає, що для жінки чекати оргазм тільки від вагінального сексу – теж саме, якщо чекати оргазму у чоловіка, не торкаючись його члена.

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Чоловіки частіше є ініціаторами в сексі

Експерт зазначає, що останнім часом жінки в стосунках з чоловіками стають ініціаторами сексу приблизно так само часто.

Крім того, за словами Карен, дослідження показують, що жінки схильні ініціювати секс більш прямо, кажучи: "Я відчуваю себе збудженою, давай займемося сексом", а не починають цілувати партнера в надії, що він зрозуміє натяк.

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Сексом треба займатися часто

"Один з моїх улюблених міфів про секс полягає в тому, що ми повинні займатися сексом три рази в тиждень", – говорить Карен.

За її словами, за останні кілька років частота, з якою люди займаються сексом, знизилася:

"У середньому людина займається сексом трохи рідше, ніж один раз на тиждень або приблизно три рази в місяць (для жінок у віці 35 – 44 років це два рази на місяць). Не панікуйте, якщо ви займаєтеся сексом набагато рідше, ніж два або три разу на місяць".

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