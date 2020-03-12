Смертельно хвора жінка зайнялася сексом з сотнею чоловіків після розлучення

Мешканка США захворіла термінальною стадією раку, кинула чоловіка і переспала з сотнею чоловіків до того, як померла.

Історією американки на ім'я Моллі поділилася її подруга. Про це повідомляє Daily Mail.

dailymail.co.uk

Американка пережила мастектомію і кілька інших процедур. Лікарі сказали їй, що гормональна терапія знищить її лібідо, але замість цього лікування підвищило її сексуальне збудження. Тоді вона вирішила розлучитися з чоловіком.

Жінка почала зустрічатися з іншими чоловіками, і в якийсь момент у неї в контактах було більше 185 шанувальників.

"Секс примушує мене відчувати себе живою - це хороший спосіб відволіктися від хвороби", - зізнавалася вона.

Моллі померла в березні 2019 року. Їй було 45 років.

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були озвучені кращі способи поліпшити сексуальне життя.

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