Головна Новини
12 березня • оновлено в 03:47
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Смертельно хвора жінка зайнялася сексом з сотнею чоловіків після розлучення

1.7т
Читати матеріал російською

Мешканка США захворіла термінальною стадією раку, кинула чоловіка і переспала з сотнею чоловіків до того, як померла.

Історією американки на ім'я Моллі поділилася її подруга. Про це повідомляє Daily Mail.

Смертельно хвора жінка зайнялася сексом з сотнею чоловіків

dailymail.co.uk

Американка пережила мастектомію і кілька інших процедур. Лікарі сказали їй, що гормональна терапія знищить її лібідо, але замість цього лікування підвищило її сексуальне збудження. Тоді вона вирішила розлучитися з чоловіком.

Жінка почала зустрічатися з іншими чоловіками, і в якийсь момент у неї в контактах було більше 185 шанувальників.

"Секс примушує мене відчувати себе живою - це хороший спосіб відволіктися від хвороби", - зізнавалася вона.

Моллі померла в березні 2019 року. Їй було 45 років.

Смертельно хвора жінка зайнялася сексом з сотнею чоловіків

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були озвучені кращі способи поліпшити сексуальне життя.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Предки наверняка с неньки эмигрировали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Глущенко Александр
Глущенко Александр
Не долго мучалась старушка
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги