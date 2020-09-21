Причина развода каждой третьей супружеской пары, как утверждает статистика, проблемы в сексуальной жизни партнеров. Пропавшее желание мои коллеги врачи и психологи пытаются искать в глубинах психологии, физиологии, генетике, совершенно позабыв о еще одной важной стороне любви – химической. Как показывает практика, одной из причин расстройств в половой сфере и женщин, и мужчин может быть дефицит в организме определенных витаминов и микроэлементов.

Стремление к интимной близости и возможность получать удовольствие от этого процесса связаны с состоянием нервной системы. А регулирует работу нервных клеток микроэлемент фосфор, входящий в состав главного вещества клеток нервной системы – лецитина. Не хватает в организме фосфора, в дефиците лецитин, значит, не происходит секреция гормонов удовольствия, тускнеют краски интимной жизни. Секс без оргазма и без приятных переживаний, судя по отзывам пациентов, довольно распространенная ситуация в супружеской спальне. А жаль, ведь в минуты наслаждения вырабатывается целый букет гормонов радости, которые в свою очередь стимулируют производство половых гормонов. А без половых гормонов выходит из строя вся эндокринная система. Получается замкнутый круг. Но ситуацию с фосфором вполне можно подправить, обогащая свои эротические переживания и восполняя дефицит этого микроэлемента с помощью фосфолипидов – веществ, содержащихся в тыквенных и подсолнечных семечках, любых орехах (кроме арахиса и кэшью), красных и бурых водорослях, тыкве, моркови, свекле и большинстве фруктов. Желательно, чтобы вместе с фосфором, ежедневное меню включало до 500 мг магния – еще одного микроэлемента сексуального влечения. Его источники – бурые водоросли, темно-красные водоросли, миндаль, проращенная пшеница.

Третьим микроэлементом сексуального наслаждения у женщин я бы назвала цинк. На уровне биохимии именноонпревращает половую близость в приятное времяпрепровождение. Фабрикой по производству этого вещества считается эпифиз – шишковидная железа в головном мозге. В ней же во время занятий любовью производятся гормоны удовольствия эндорфины. Чем больше цинка, тем лучше работает эпифиз и тем выше выработка эндорфинов в моменты экстаза. Мужчина, в организме которого не хватает цинка, тоже вряд ли сможет похвастаться сексуальными рекордами. Сильному полу этот микроэлемент необходим для производства главного мужского полового гормона тестостерона, а без него, точнее на фоне его дефицита человек просто теряет интерес к сексу. Пополнить запасы цинка можно с помощью овса, ржи, пшеницы, сырых яиц, чечевицы, печени, имбиря (дневная норма Zn – 60 мг).

Если бы меня попросили вывести формулу пылкой любви, я бы представила ее так: селен + витамин Е. Объясню, почему: для ярких ощущений в процессе интимной близости и феерической кульминации необходимы дополнительные поступления кислорода к половым органам. И тут на первое место выходит аминокислота аргенин, участвующая в образовании кислорода. А за транспортировку молекул кислорода в нужную зону отвечает в том числе и витамин Е, поэтому зачастую его так и называют – витамин секса. Сексуальная сила витамина Е вырастает в несколько раз в соединении с микроэлементом селеном: в паре они обеспечивают четкую логистику О2 , яркий оргазм, способствуют оплодотворению, а в организме мужчины улучшают качество сперматозоидов. Лучший селен можно раздобыть для своего меню из зародышей пшеницы.

Натуральная родственница виагры в моем рейтинге – гамма-линолиевая кислота. Она повышает половое влечение, лечит холодное отношение к сексу у женщин. Ее природный источник – водоросль спирулина. Правда, имеет значение, где именно растет это морское растение. Дело в том, что эта водоросль очень быстро впитывает в себя всю информацию об окружающей среде, и если она была загрязнена, лекарственное растение превращается в токсичное. Источник сексуальной энергии для мужчин и отличный допинг перед любовным свиданием – медовая пыльца. В этом веществе собрано до 185 полезных копмонентов, включая сексуальных лидеров таблицы Менделеева – фосфор и магний. Запасы энергии этот продукт повышает за счет улучшения метаболизма (кстати, худым она помогает поправиться, а полным, наоборот, снизить вес). Кроме того, медовая пыльца содержит натуральные гормональные соединения, которые питают репродуктивную систему, очищают и укрепляют организм. И еще один универсальный совет – не забывайте целоваться, во время поцелуя все наши внутренние фабрики по производству гормонов и витаминов радости получают мощный заряд. Больше поцелуев – больше удовольствия.

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