Секс під час вагітності: розвінчано головні міфи

Одним з найбільш популярних запитань у пар, які чекають дитину є "чи можна займатися сексом під час вагітності?". Навколо цієї теми існує безліч міфів і упереджень, але не всі вони вірні.

Так, багато хто відмовляється від сексу на всі дев'ять місяців вагітності, оскільки вірять, що це може зашкодити дитині. Акушер-гінеколог Тетяна Румянцева розвінчала найпопулярніші міфи пов'язані з цією делікатною темою, пише Men's Health.

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Новини Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

Вагітним жінкам не хочеться сексу

Під час вагітності у жінок підвищується рівень багатьох гормонів, котрі діаметрально протилежно впливають на лібідо: окситоцин і естрогени його підвищують, а прогестерон і пролактин - пригнічують. Через це в першому триместрі у більшості вагітних бажання сексу нижче, ніж у другому і третьому.

"Якщо вірити науковими даними, 35-90% жінок стикаються зі зниженим лібідо під час вагітності. Дуже сильно цифри залежать від релігійності, соціального статусу і віку. У моїй практиці співвідношення, думаю, приблизно таке: 20% німфоманія, а 80% - байдужіє він або вона", - говорить Тетяна Румянцева.

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Відмова від сексу на 9 місяців

Якщо вагітній жінці може нашкодити секс - доктор їй про це обов'язково скаже. Якщо ж він мовчить, а самі майбутні батьки соромляться питати про таку пікантну тему, значить статеве життя не протипоказане.

"Не може бути такого, що вагітність протікає спокійно, на всіх планових оглядах і УЗД все ок, а потім раптово з'ясовується, що секс саме вам був строго протипоказаний", - зазначила Румянцева.

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Можна втратити дитину на ранніх термінах

Перший триместр - тривожний час для майбутніх батьків. 50% вагітностей перериваються саме в перші 12 тижнів. Але, частіше за все до сексу це не має ніякого відношення.

"Секс на цьому етапі жодним чином не підвищує ризик викидня і не може нашкодити дитині. Якщо у майбутньої мами немає кров'яних виділень і сильних болів, а лікуючий лікар налаштований оптимістично, не лякає вас всілякими страшними словами типу "загроза викидня", "істміко-цервікальна недостатність" і "передлежання плаценти", сам по собі перший триместр не є протипоказанням до занять сексом", - зазначила лікар.

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Поки жінка годує грудьми, вона не може завагітніти

"Покладатися на метод лактаційної аменореї я б не радила. Як метод контрацепції він високоефективний. Але! Можливий підступ. У чому суть: поки мама годує дитину грудьми вдень і вночі, перерви між годуваннями три години і менше, і менструації не відновилися, овуляція не відбувається, ефективність даного способу контрацепції сягає 99%. А тепер про підступи. По-перше, як тільки подовжуються інтервали між годуваннями, ефективність істотно падає, а мама все ще вважає, що вона захищена від небажаної вагітності. По-друге, перша овуляція після пологів відбудеться за два тижні до першої менструації. Відповідно, можливість завагітніти буде раніше, ніж жінка усвідомлює, що її яєчники знову в справі", - повідомляє Тетяна Румянцева.

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Лібідо "прокинеться" відразу після пологів

Займатися сексом слід починати через 6-8 тижнів після виписки з пологового будинку.

"Зниження лібідо після пологів абсолютно нормально. Психоемоційний стан, втома, невдоволення власною фігурою грають не останню роль. Але після пологів ще додається найпотужніший вплив пролактину - головного гнобителя лібідо", - говорить Румянцева.

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