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21 січня • оновлено в 14:40
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Чому більше не хочеться сексу: названі головні причини

2.8т
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Втома, стрес і нездорове харчування є одними з найпоширеніших причин зниження лібідо. Для того, щоб виправити ситуацію, треба вирішити ці проблеми.

Також однією з поширених причин є нестача сну, пише The Health Site.

Чому більше не хочеться сексу: названі головні причини

pexels.com

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Стрес

Занадто великий стрес на роботі здатен призвести до підвищення рівня кортизолу, який може пригнічувати вироблення тестостерону та інших гормонів і погіршувати настрій.

Чому більше не хочеться сексу: названі головні причини

pexels.com

Депресія

Депресія або будь-яке інше психічне захворювання також впливає на бажання займатися сексом. І якщо ви вживаєте антидепресанти – це може бути ще однією причиною.

Проблема щитовидної залози

Відповідно до досліджень, захворювання щитовидної залози здатні впливати на ваше статеве бажання.

Недолік фізичних навантажень

Неактивний спосіб життя, зайва вага, психічне напруження позначаються на виробленні гормонів, особливо тестостерону та естрогену.

Чому більше не хочеться сексу: названі головні причини

pexels.com

Дієта

Дослідники говорять, що збалансована дієта допомагає збільшити ваше сексуальне бажання. Вживання смаженої і солоної їжі може призвести до здуття живота й знизити лібідо.

Низька самооцінка

Низька самооцінка або відсутність любові до себе також є причиною зниження бажання займатися сексом.

Чому більше не хочеться сексу: названі головні причини

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, в світі з'явився новий секс-тренд, який полягає у використанні кокоса замість вагіни.

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Автор
Марія Дідик
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