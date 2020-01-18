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18 січня • оновлено в 16:32
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19-річна українка продала свою цноту за 1,3 млн євро: фото і відео з дівчиною

16.7т
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Дев'ятнадцятирічна харків'янка, яка виставила свою цноту на аукціоні, продала її 58-річному жителю Німеччини за 1,3 млн євро.

Як повідомили на сторінці "Харків 1654", початкова ставка була 100 тисяч євро (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

До аукціону допускали далеко не всіх чоловіків – брати участь могли лише ті, чий статок перевищувало позначку в 10 млн євро.

19-річна українка продала свою цноту за 1,3 млн євро

19-річна українка продала свою цноту за 1,3 млн євро

Харків 1654

Під час торгів ціна за невинність харків'янки піднялася до 1,2 млн євро, а тоді перемогу здобув підприємець з Мюнхена.

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Так, німець не має наміру обмежуватися однією ніччю з дівчиною, а хоче одружитися з нею, і вже заявив про те, що буде виплачувати їй по 10 тисяч євро щомісяця.

Дев'ятнадцятирічна харків'янка, яка виставила свою цноту на аукціоні, продала її 58-річному жителю Німеччини за 1,3 млн євро

Дев'ятнадцятирічна харків'янка, яка виставила свою цноту на аукціоні, продала її 58-річному жителю Німеччини за 1,3 млн євро

Харків 1654

Початкова ставка за невинність дівчини була 100 тисяч євро

Початкова ставка за невинність дівчини була 100 тисяч євро

Харків 1654

Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 23-річна дівчина Лія зізналася, що продала свою цноту через відоме онлайн-агентство "Попелюшка-ескорт" за 1,3 млн фунтів стерлінгів (38,5 млн грн). А також азербайджанська модель Махбубом Мамедзаде продала цноту на інтернет-аукціоні, який був організований німецьким сайтом Cinderella Escorts.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Харків
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Junio Van
Junio Van
в этом вся кукраина...
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А когда Украина выставит свою девственность на аукцион?
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3
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
И снова проходил мимо, Да какая там девственность там пробы негде ставить..
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2
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не продешивила случайно?ведь это намного дороже
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