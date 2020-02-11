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11 лютого • оновлено в 11:04
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Що говорить про жінку її білизна: розкриті секрети

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Білизна може багато розповісти про темперамент жінки.

Так, як передає Рамблер, між характером і вибором білизни існує безпосередній зв'язок.

Що говорить про жінку її білизна: розкриті секрети

theglare.info

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Бюст'є та підв'язки вибирають жінки з яскравою уявою, які не відмовляться від ігор у ліжку. При цьому, такі жінки мають прохолодний темперамент.

Віддають перевагу мереживам зазвичай романтичні та чутливі дівчата, які є ніжними мрійниця.

Що говорить про жінку її білизна: розкриті секрети

ame-store.ru

Яскраві кольорові комплекти вибирають життєрадісні жінки, які люблять гострі відчуття і враження.

Білизна з принтами – вибір творчих натур. Такі дівчата інфантильні і володіють хорошим почуттям гумору.

Топи і лаконічні комплекти, особливо чорного кольору, вибирають розсудливі і практичні дівчата. Вони готові розкриватися тільки поруч з обраними.

Що говорить про жінку її білизна: розкриті секрети

freepik.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали жіночу білизну, яка більше не в моді.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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