Що говорить про жінку її білизна: розкриті секрети

Білизна може багато розповісти про темперамент жінки.
Так, як передає Рамблер, між характером і вибором білизни існує безпосередній зв'язок.
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Бюст'є та підв'язки вибирають жінки з яскравою уявою, які не відмовляться від ігор у ліжку. При цьому, такі жінки мають прохолодний темперамент.
Віддають перевагу мереживам зазвичай романтичні та чутливі дівчата, які є ніжними мрійниця.
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Яскраві кольорові комплекти вибирають життєрадісні жінки, які люблять гострі відчуття і враження.
Білизна з принтами – вибір творчих натур. Такі дівчата інфантильні і володіють хорошим почуттям гумору.
Топи і лаконічні комплекти, особливо чорного кольору, вибирають розсудливі і практичні дівчата. Вони готові розкриватися тільки поруч з обраними.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали жіночу білизну, яка більше не в моді.
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