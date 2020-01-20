"Розвів руками м'язисті ніжки": в Україні вручили премію за найгірший секс у літературі

В Україні назвали переможця премії "Золотий хрін-2019" за найгірший опис сексу в українській літературі.

Як повідомляється на сторінці премії в Facebook, ним став Василь Слапчук за опис вагіни, закритої на залізний замок, у прозі "Роман & Роман".

Так, у мережі з'явилося кілька уривків з твору Слапчука:

"Тільки якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку. Більш того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і затуляла собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли у тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо".

уривок з "Роман & Роман" Василя Слапчука

уривок з "Роман & Роман" Василя Слапчука

уривок з "Роман & Роман" Василя Слапчука

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