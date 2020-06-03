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3 червня • оновлено в 23:38
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Розкрито шкідливі звички членів королівської сім'ї

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Кожному відомо, що ідеальних людей не існує і багато хто має шкідливі звички. І навіть члени королівської сім'ї.

Про те, чим "грішать" Єлизавета II, принц Вільям та інші королівські особи, розповіло видання SM NEWS.

Принц Гаррі та принц Вільям

Колишній шеф-кухар королівської сім'ї розповів, що Вільям та Гаррі обожнюють їсти гамбургери, картоплю фрі та піцу. Про фастфуд брати дізналися від принцеси Діани, яка любила влаштовувати "шкідливі" вечері для своїх дітей.

Принц Гаррі та принц Вільям

Принц Гаррі та принц Вільям

Меган Маркл

Дружина принца Гаррі Меган Маркл раніше зізнавалася шанувальникам, що гризе нігті та багато лається. А також заявляла про бажання позбутися цих шкідливих звичок.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: time.com

Єлизавета II

Як зазначають інсайдери, королева Великобританії Єлизавета II обожнює їсти картоплю фрі й копчену рибу на сніданок, обід та вечерю.

Єлизавета II

Єлизавета II

Герцогиня Корнуольська Камілла

Дружина принца Чарльза, 72-річна Камілла довгий час мала пристрасть до сигарет. Однак у віці 53 років жінка відмовилася від шкідливої звички й стала активно займатися йогою.

Принц Чарльз і його дружина Камілла

Принц Чарльз і його дружина Камілла

Фото: time.com

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
принц Вільям принц Гаррі Меган Маркл Єлизавета II
Місце
Великобританія
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