"Жінки не повинні готувати": відомий кухар розкрив секрет смачної їжі

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко розкрив секрет приготування смачної їжі. Так, за його словами головною складовою будь-якої страви є любов.

"Пам'ятайте: байдужість в душі - це найгірше, що може бути. Якщо ви готуєте, то робіть це з любов'ю. Якщо ви їсте, то говоріть "спасибі" тому, хто для вас готував", - пише кухар на своїй сторінці в Instagram.

Євген Клопотенко instagram.com/klopotenko

"Жінки не повинні готувати. Ніхто, в принципі, нікому нічого не винен. Ідеально, коли готують ті, кому це подобається. Тільки так буде смачно. Тільки так всі отримають задоволення", - пише Клопотенко.

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"Чомусь люди так собі придумали, що готувати - це жіночий обов'язок. Але всі забувають вимовляти такі важливі слова, як "спасибі, це було смачно". Через це виходить, що жінки готують через силу, без бажання, без пристрасті, без підтримки і мотивації, - каже кухар. - Їжа стає рутинною. Її не насичують смаком. З'являється страх експериментувати, тому що "а раптом чоловікові або дітям не сподобається". Будь ласка, не заганяйте себе в ці рамки. Грайте з їжею. Створюйте нові смаки і нові емоції. Готуйте те, що вам подобається. Отримуйте задоволення. В такому випадку, повірте, їжа буде смачною за замовчуванням".

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