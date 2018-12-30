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Як приготувати класичний салат олів'є: кращий рецепт

1.7тЧитати матеріал російською

Новий рік - ідеальний час для класичного олів'є, навіть якщо ви зовсім не любите процес подрібнення інгредієнтів для салату.

OBOZREVATEL підготував класичний покроковий рецепт олів'є з майонезом для незабутньої зустрічі 2019 року.

Олів'є класичний

Олів'є класичний

гастроном

Складові:

  • 400-600 г вареної ковбаси

  • 1 банка консервованого горошку

  • 6 яєць

  • 2 великі моркви

  • 6 середніх картоплин

  • 4 солоних або свіжих огірка

  • сіль

  • майонез

Овочі і ковбаса для олів'є

Овочі і ковбаса для олів'є

domavkusno.ru

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Як готувати

1. Відварити моркву, яйця і картоплю

2. Почистити моркву і яйця, дрібно нарізати. Потім нарізати кубиками ковбасу і огірки.

3. Додати до вищеперелічених інгредієнтів горошок. Зовсім трохи посолити салат і заправити його майонезом.

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 смачних закусок, які можна подати до новорічного столу в 2019 році, рецепт вегетаріанського олів'є, який на смак нічим не відрізняється від "традиційного", а також солодких страв і напою з мандаринів.

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
рецептиНоворічні страви
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Кац Моисей
Кац Моисей
Люблю именно такой оливье!А "великие икзПерды",которые трындят про рябчиков вместо кобасы и про жутко вредный майонез-нахер с пляжа.С наступающим правздником всех!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Разве оливье еще не запретили в (на) украине? Негоже портить свидомые желудки москальскими блюдами!
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минин евген
минин евген
хуйня на постном масле, рецепт не имееют никакого отношения к класическому рецепту.
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