Як приготувати класичний салат олів'є: кращий рецепт

Новий рік - ідеальний час для класичного олів'є, навіть якщо ви зовсім не любите процес подрібнення інгредієнтів для салату.

OBOZREVATEL підготував класичний покроковий рецепт олів'є з майонезом для незабутньої зустрічі 2019 року.

Олів'є класичний гастроном

Складові:

400-600 г вареної ковбаси

1 банка консервованого горошку

6 яєць

2 великі моркви

6 середніх картоплин

4 солоних або свіжих огірка

сіль

майонез

Овочі і ковбаса для олів'є domavkusno.ru

Як готувати

1. Відварити моркву, яйця і картоплю

2. Почистити моркву і яйця, дрібно нарізати. Потім нарізати кубиками ковбасу і огірки.

3. Додати до вищеперелічених інгредієнтів горошок. Зовсім трохи посолити салат і заправити його майонезом.

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 смачних закусок, які можна подати до новорічного столу в 2019 році, рецепт вегетаріанського олів'є, який на смак нічим не відрізняється від "традиційного", а також солодких страв і напою з мандаринів.