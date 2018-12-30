Як приготувати класичний салат олів'є: кращий рецепт

Новий рік - ідеальний час для класичного олів'є, навіть якщо ви зовсім не любите процес подрібнення інгредієнтів для салату.
OBOZREVATEL підготував класичний покроковий рецепт олів'є з майонезом для незабутньої зустрічі 2019 року.
Олів'є класичний
гастроном
Складові:
400-600 г вареної ковбаси
1 банка консервованого горошку
6 яєць
2 великі моркви
6 середніх картоплин
4 солоних або свіжих огірка
сіль
майонез
Овочі і ковбаса для олів'є
domavkusno.ru
Як готувати
1. Відварити моркву, яйця і картоплю
2. Почистити моркву і яйця, дрібно нарізати. Потім нарізати кубиками ковбасу і огірки.
3. Додати до вищеперелічених інгредієнтів горошок. Зовсім трохи посолити салат і заправити його майонезом.
Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 смачних закусок, які можна подати до новорічного столу в 2019 році, рецепт вегетаріанського олів'є, який на смак нічим не відрізняється від "традиційного", а також солодких страв і напою з мандаринів.
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