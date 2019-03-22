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Як приготувати банановий хліб з морозивом: рецепт від відомого кулінара

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Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом бананового хліба з лимонним морозивом.

Так, відео з покроковою інструкцією його приготування, Клопотенко опублікував у своєму YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

Як приготувати банановий хліб з морозивом: рецепт від відомого кулінара

Банановий хліб з лимонним морозивом

Фото: скріншот з відео

  • 125 г вершкового масла

  • 100 г цукру

  • 5 г ванільного цукру

  • 2 шт. яйця

  • 2 шт. банана

  • 100 г натурального йогурту

  • 200 г борошна

  • 1,5 ч л. розпушувача

  • 1 чашку вівсяних пластівців

  • 1 ст. л. вівсяних пластівців

Для лимонного морозива:

Спосіб приготування:

Приготуйте морозиво. Візьміть два лимони: з одного вичавіть сік, а з іншого — зніміть цедру. Далі візьміть каструлю, відправте в неї отриманий фреш, цукрову пудру, лимонну цедру, трохи води і все це перемішайте. Сироп поставте на плиту на середній вогонь і варіть 20 хвилин.

Далі збийте вершки, і додайте в готовий сироп. Після чого збивайте ще 1-2 хвилини. Готову масу відправте в морозильну камеру приблизно на 4 години.

Приготуйте тісто для бананового хліба. Подрібніть вівсянку в блендері і додайте до неї масло, цукор, борошно, яйця і трохи ванільного цукру — збийте. Далі зробіть з бананів пюре і додайте в масу разом з розпушувачем і йогуртом. Знову збийте.

Готове тісто перемістіть в форму і відправте в духовку (160 градусів). Готовий хліб подавайте з морозивом.

Ще більше простих і смачних рецептів страв дивіться тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом йогуртового пирога з обліпиховим соусом.

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Особа
Євген Клопотенко
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