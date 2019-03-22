Як приготувати банановий хліб з морозивом: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом бананового хліба з лимонним морозивом.
Так, відео з покроковою інструкцією його приготування, Клопотенко опублікував у своєму YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Інгредієнти:
Банановий хліб з лимонним морозивом
Фото: скріншот з відео
125 г вершкового масла
100 г цукру
5 г ванільного цукру
2 шт. яйця
2 шт. банана
100 г натурального йогурту
200 г борошна
1,5 ч л. розпушувача
1 чашку вівсяних пластівців
1 ст. л. вівсяних пластівців
Для лимонного морозива:
1 л вершків 33%
2 шт. лимона
1 шт. цедри лимона
100 г цукру
Спосіб приготування:
Приготуйте морозиво. Візьміть два лимони: з одного вичавіть сік, а з іншого — зніміть цедру. Далі візьміть каструлю, відправте в неї отриманий фреш, цукрову пудру, лимонну цедру, трохи води і все це перемішайте. Сироп поставте на плиту на середній вогонь і варіть 20 хвилин.
Далі збийте вершки, і додайте в готовий сироп. Після чого збивайте ще 1-2 хвилини. Готову масу відправте в морозильну камеру приблизно на 4 години.
Приготуйте тісто для бананового хліба. Подрібніть вівсянку в блендері і додайте до неї масло, цукор, борошно, яйця і трохи ванільного цукру — збийте. Далі зробіть з бананів пюре і додайте в масу разом з розпушувачем і йогуртом. Знову збийте.
Готове тісто перемістіть в форму і відправте в духовку (160 градусів). Готовий хліб подавайте з морозивом.
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