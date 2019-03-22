Як приготувати банановий хліб з морозивом: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом бананового хліба з лимонним морозивом.

Так, відео з покроковою інструкцією його приготування, Клопотенко опублікував у своєму YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

Банановий хліб з лимонним морозивом Фото: скріншот з відео

125 г вершкового масла

100 г цукру

5 г ванільного цукру

2 шт. яйця

2 шт. банана

100 г натурального йогурту

200 г борошна

1,5 ч л. розпушувача

1 чашку вівсяних пластівців

1 ст. л. вівсяних пластівців

Для лимонного морозива:

1 л вершків 33%

2 шт. лимона

1 шт. цедри лимона

100 г цукру Читайте: Як приготувати швидкий сніданок: названо кращі рецепти

Спосіб приготування:

Приготуйте морозиво. Візьміть два лимони: з одного вичавіть сік, а з іншого — зніміть цедру. Далі візьміть каструлю, відправте в неї отриманий фреш, цукрову пудру, лимонну цедру, трохи води і все це перемішайте. Сироп поставте на плиту на середній вогонь і варіть 20 хвилин.

Далі збийте вершки, і додайте в готовий сироп. Після чого збивайте ще 1-2 хвилини. Готову масу відправте в морозильну камеру приблизно на 4 години.

Приготуйте тісто для бананового хліба. Подрібніть вівсянку в блендері і додайте до неї масло, цукор, борошно, яйця і трохи ванільного цукру — збийте. Далі зробіть з бананів пюре і додайте в масу разом з розпушувачем і йогуртом. Знову збийте.

Готове тісто перемістіть в форму і відправте в духовку (160 градусів). Готовий хліб подавайте з морозивом.

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