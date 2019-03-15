Великий піст-2019: рецепти для тих, хто не дотримується

Великий піст-2019 триватиме з 11 березня до 27 квітня. У цей період багатьом доведеться відмовитися від улюблених страв і продуктів. Але є і ті, хто не дотримується посту через стан здоров'я чи віросповідання.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися 3 прості рецепти смачних страв для тих, хто в цьому році вирішив не змінювати свій спосіб харчування.

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Свинячі реберця в соєвому соусі

Інгредієнти: 800 гр дрібних свинячих реберець, 3 л води, 5 см свіжого кореня імбиру, 3 цибулини-порею, 4 ст. ложки сухого вина (червоного або білого, за смаком), 2 ст. ложки оливкової олії, 4 ст. ложки соєвого соусу, 4 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки білого бальзамічного оцту, 2 ст. ложки кунжутного масла, сіль за смаком.

Приготування: налити в каструлю 3 л. води, довести до кипіння і всипати 1 ст. л. солі.

Імбир очистити і нарізати кубиками. Половину цього додати в каструлю, разом із нарізаним кільцями цибулею. Вилити в каструлю 2 ст. л. вина і покласти туди реберця. Варити їх необхідно протягом 45 хвилин на слабкому вогні.

Після того, як реберця будуть зварені, потрібно обсмажити їх на середньому вогні.

В ту ж сковороду, де смажилися реберця, викласти цибулю-порей і обсмажити протягом 2-4 хвилин, періодично помішуючи. Після цього до нього необхідно додати імбир і смажити, помішуючи, ще 3 хвилини, після чого влити туди 4 ст. л. цукру і 4 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. бальзамічного оцту, кунжутного масла і вина.

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Салат із прошутто, руколою та авокадо

Інгредієнти: 200 гр руколи, 50 гр помідорів черрі, 200 гр прошутто, адигейський сир, гірчиця — 1 чайна ложка, бальзамічний оцет — 1 чайна ложка, оливкова олія, 1 стиглий авокадо. Сіль, перець, трави додати за смаком.

Приготування: всі інгредієнти нарізати великими курочками, викласти на тарілку спочатку рукколу, потім частину сиру, помідори, авокадо. Зверху покласти прошутто і полити все бальзамічним оцтом та оливковою олією, прикрасити салат залишками сиру.

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Стейк Рибай на сковороді

Інгредієнти: 1 стейк рибай висотою до 4 см, морська сіль і крупно помелений чорний перець, 25 г вершкового масла, 1 розчавлена часточка часнику, гілочка чебрецю.

Приготування: м'ясо необхідно нагріти до кімнатної температури. Сковороду з товстим дном поставити на середній вогонь. Після цього рівномірно розсипати по тарілці сіль і перець, обваляти в суміші стейк і покласти на сковороду. Готувати по 60-90 секунд із кожного боку. Зменшивши вогонь потрібно додати на сковороду часник, масло і чебрець, і коли все розтане, перемішати й полити сумішшю стейк. 4-сантиметровий Рибай готуватиметься приблизно 6 хвилин до medium rare.

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