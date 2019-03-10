Тонкі млинці з начинками в останній день Масляної: прості рецепти

Масляна підходить до кінця, і опудало вже спалили, тому потрібно ретельно відсвяткувати останній день цього тижня перед Великим постом.

Для святкового столу відмінно підійдуть тонкі млинці з різними смачними начинками. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з добіркою смачних рецептів.

Тонкі млинці з сьомгою і сирним сиром

легко разом

Інгредієнти:

Борошно - 1 склянка.

Молоко - 0,5 літра.

Яйце - 1 штука.

Олія соняшникова - 3 столові ложки.

Сіль - 0,5 чайної ложки.

Для начинки

Малосольна сьомга - 50 г.

Сирний сир - 50 г.

Петрушка - 2 ветккі.

Майонез - 3 чайні ложки.

Спосіб приготування

У миску налити молоко, додати яйце, посолити і добре збити. Поступово додати просіяне борошно і перемішати до отримання консистенції рідкої сметани. Муки може бути більше або менше, залежно від сорту.

Випекти млинці з двох боків до золотистої скоринки. Складаючи на тарілку, змастити кожен з них вершковим маслом.

dettka.com

Для начинки осушити малосольного сьомгу серветкою і нарізати тонкими смужками. На кожен тонкий млинець викласти ложку сирного сиру, розмазати його. Зверху викласти сьомгу, присипати петрушкою або кропом, додати трохи майонезу. Сформувати конвертик або трубочку.

Тонкі млинці з яблуком і корицею

Just-eat

Інгредієнти:

Кефір – 120 мл.

Вода – 80 мл.

Борошно – 140 г.

Яйце – 3 штуки.

Вершковае масло для тесту – 3 столові ложки.

Вершкове масло для яблук – 1 столова ложка.

Рослинна олія – 1,5 столові ложки.

Цукор – 1 столова ложка.

Сіль – 1 чайна ложка.

Яблуко – 4 штуки.

Цукор до яблук – за смаком.

Спосіб приготування

Вбити в миску яйця, додати сіль і цукор і злегка збити. Додати просіяне борошно частинами і заважати до отримання сметаноподібної консистенції. Долити кефір і ще раз перемішати, після чого додати розтоплене вершкове масло. Поставити на півгодини. Випікати до рум'яної скоринки.

Для начинки потрібно почистити яблука і видалити кісточки. Нарізати їх на часточки і перекласти в посуд для духовки або мікрохвильової печі. Посипати яблука корицею і цукром, ретельно перемішати і додати вершкове масло.

Restoran

Поставити яблука в духовку або мікрохвильовку, щоб стали м'якими. Після цього викласти начинку на млинці і загорнути трубочкою.

Тонкі млинці з ковбасою і сиром

Користь і шкода

Інгредієнти:

Молоко – 300 мл.

Борошно – 170 м

Ковбаса – 100 м

Сир – 50 м

Вершкове масло – 20 м

Яйця – 3 штуки.

Рослинна олія – 2 столові ложки.

Сіль – 1/4 чайної ложки.

Цукор – щіпку.

Спосіб приготування:

Яйця вибити в миску, додати молоко, рослинну олію, сіль, цукор і ретельно збити. Додати просіяне борошно і довести до консистенції рідкої сметани. Випікати млинці з двох сторін до рум'яної скоринки.

Ковбасу нарізати кубиками, сир натерти на тертці і перемішати в мисці. Отриману начинку додати на млинець і згорнути конвертиком. При бажанні, підігріти на пательні, щоб сир розплавився. Подавати зі сметаною, соусами або гірчицею.

Користь і шкода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ми розповідали, як приготувати млинці з іншими начинками.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.