Тонкі млинці з начинками в останній день Масляної: прості рецепти

Масляна підходить до кінця, і опудало вже спалили, тому потрібно ретельно відсвяткувати останній день цього тижня перед Великим постом.
Для святкового столу відмінно підійдуть тонкі млинці з різними смачними начинками. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з добіркою смачних рецептів.
Тонкі млинці з сьомгою і сирним сиром
легко разом
Інгредієнти:
Борошно - 1 склянка.
Молоко - 0,5 літра.
Яйце - 1 штука.
Олія соняшникова - 3 столові ложки.
Сіль - 0,5 чайної ложки.
Для начинки
Малосольна сьомга - 50 г.
Сирний сир - 50 г.
Петрушка - 2 ветккі.
Майонез - 3 чайні ложки.
Спосіб приготування
У миску налити молоко, додати яйце, посолити і добре збити. Поступово додати просіяне борошно і перемішати до отримання консистенції рідкої сметани. Муки може бути більше або менше, залежно від сорту.
Випекти млинці з двох боків до золотистої скоринки. Складаючи на тарілку, змастити кожен з них вершковим маслом.
dettka.com
Для начинки осушити малосольного сьомгу серветкою і нарізати тонкими смужками. На кожен тонкий млинець викласти ложку сирного сиру, розмазати його. Зверху викласти сьомгу, присипати петрушкою або кропом, додати трохи майонезу. Сформувати конвертик або трубочку.
Тонкі млинці з яблуком і корицею
Just-eat
Інгредієнти:
Кефір – 120 мл.
Вода – 80 мл.
Борошно – 140 г.
Яйце – 3 штуки.
Вершковае масло для тесту – 3 столові ложки.
Вершкове масло для яблук – 1 столова ложка.
Рослинна олія – 1,5 столові ложки.
Цукор – 1 столова ложка.
Сіль – 1 чайна ложка.
Яблуко – 4 штуки.
Цукор до яблук – за смаком.
Спосіб приготування
Вбити в миску яйця, додати сіль і цукор і злегка збити. Додати просіяне борошно частинами і заважати до отримання сметаноподібної консистенції. Долити кефір і ще раз перемішати, після чого додати розтоплене вершкове масло. Поставити на півгодини. Випікати до рум'яної скоринки.
Для начинки потрібно почистити яблука і видалити кісточки. Нарізати їх на часточки і перекласти в посуд для духовки або мікрохвильової печі. Посипати яблука корицею і цукром, ретельно перемішати і додати вершкове масло.
Restoran
Поставити яблука в духовку або мікрохвильовку, щоб стали м'якими. Після цього викласти начинку на млинці і загорнути трубочкою.
Тонкі млинці з ковбасою і сиром
Користь і шкода
Інгредієнти:
Молоко – 300 мл.
Борошно – 170 м
Ковбаса – 100 м
Сир – 50 м
Вершкове масло – 20 м
Яйця – 3 штуки.
Рослинна олія – 2 столові ложки.
Сіль – 1/4 чайної ложки.
Цукор – щіпку.
Спосіб приготування:
Яйця вибити в миску, додати молоко, рослинну олію, сіль, цукор і ретельно збити. Додати просіяне борошно і довести до консистенції рідкої сметани. Випікати млинці з двох сторін до рум'яної скоринки.
Ковбасу нарізати кубиками, сир натерти на тертці і перемішати в мисці. Отриману начинку додати на млинець і згорнути конвертиком. При бажанні, підігріти на пательні, щоб сир розплавився. Подавати зі сметаною, соусами або гірчицею.
Користь і шкода
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ми розповідали, як приготувати млинці з іншими начинками.
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