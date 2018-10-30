Страшенно смачно: топ-3 простих страв на Хелловін-2018

Страшний Хелловін у 2018 році вже не за горами, тому варто як слід підготуватися. Для святкування важливе все - костюм, грим, декорації дому і звісно ж - їжа. Головне, щоб було і страшно і смачно водночас.

Тому OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 страв на "страшну" вечірку.

Гарбузовий суп із павутинням

Інгредієнти:

500 г — гарбуз

3 шт. — картопля

1 шт. — цибулина

2 зубки — часник

100 г — плавлений сир

2 ст. л. — майонез

50 г — масло

1 — лавровий лист

0,5 ч. л. — паприка

За смаком — сіль, перець

Спосіб приготування:

Поріжте картоплю і гарбуз на невеличкі шматочки. Додайте лавровий лист і поставте варити на 20 хвилин.

Подрібніть цибулю і часник і посмажте на маслі. Готову засмажку додайте до гарбузового супу. За смаком посоліть і поперчіть.

Далі зніміть з вогню каструлю і перебийте суп до однорідного стану. Наріжте невеличкими пластинками плавлений сир і потримайте на вогні, поки він не розплавиться.

Коли страва охолоне, розлийте по тарілках і майонезом зверху намалюйте тонке павутиння.

Печиво "Скелетики"

Інгредієнти:

200 г — борошно

1 ст. л. — ванільний цукор

100 г — масло

1 шт. — яйце

100 г — цукор

0,5 ст. л. — розпушувач

За смаком —сіль, приправа

Також знадобляться формочки у вигляді чоловічків і шоколадна паста в тюбику.

Спосіб приготування:

Перемішайте борошно з розпушувачем, ванільним і звичайним цукром. Додайте туди яйце і м'яке масло.

Замісіть тісто і залиште його в холодильнику на півгодини. Після цього дістаньте його і розкатайте. Формочкою виріжте фігурки і поставте в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

Дістаньте готове печиво і домалюйте шоколадною пастою лінії скелета.

Десерт "Земля з черв'яками"

Інгредієнти:

110 г — порошковий шоколадний пудинг

2 ст. л. — молоко

425 г — печиво "Оrео"

225 г — збиті вершки

Желатинові черв'ячки

Спосіб приготування:

Печиво перетворіть на крихту. Порошковий шоколадний пудинг залийте молоком і ретельно перемішайте вінчиком. Залиште на 5 хвилин, щоб суміш загусла.

Додайте в субстанцію збиті вершки і половину подрібненого печива.

Готову суміш перекладіть у прозорі скляночки, наповніть їх приблизно на три чверті. Зверху викладіть черв'ячків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, традиційно восени один з найголовніших продуктів на наших кухнях — гарбуз. Рецептом простого і смачного варення з нього поділився відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко.