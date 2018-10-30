Страшенно смачно: топ-3 простих страв на Хелловін-2018

Страшний Хелловін у 2018 році вже не за горами, тому варто як слід підготуватися. Для святкування важливе все - костюм, грим, декорації дому і звісно ж - їжа. Головне, щоб було і страшно і смачно водночас.
Тому OBOZREVATEL зробив добірку з топ-3 страв на "страшну" вечірку.
Гарбузовий суп із павутинням
Інгредієнти:
500 г — гарбуз
3 шт. — картопля
1 шт. — цибулина
2 зубки — часник
100 г — плавлений сир
2 ст. л. — майонез
50 г — масло
1 — лавровий лист
0,5 ч. л. — паприка
За смаком — сіль, перець
Спосіб приготування:
Поріжте картоплю і гарбуз на невеличкі шматочки. Додайте лавровий лист і поставте варити на 20 хвилин.
Подрібніть цибулю і часник і посмажте на маслі. Готову засмажку додайте до гарбузового супу. За смаком посоліть і поперчіть.
Далі зніміть з вогню каструлю і перебийте суп до однорідного стану. Наріжте невеличкими пластинками плавлений сир і потримайте на вогні, поки він не розплавиться.
Коли страва охолоне, розлийте по тарілках і майонезом зверху намалюйте тонке павутиння.
Печиво "Скелетики"
Інгредієнти:
200 г — борошно
1 ст. л. — ванільний цукор
100 г — масло
1 шт. — яйце
100 г — цукор
0,5 ст. л. — розпушувач
За смаком —сіль, приправа
Також знадобляться формочки у вигляді чоловічків і шоколадна паста в тюбику.
Спосіб приготування:
Перемішайте борошно з розпушувачем, ванільним і звичайним цукром. Додайте туди яйце і м'яке масло.
Замісіть тісто і залиште його в холодильнику на півгодини. Після цього дістаньте його і розкатайте. Формочкою виріжте фігурки і поставте в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.
Дістаньте готове печиво і домалюйте шоколадною пастою лінії скелета.
Десерт "Земля з черв'яками"
Інгредієнти:
110 г — порошковий шоколадний пудинг
2 ст. л. — молоко
425 г — печиво "Оrео"
225 г — збиті вершки
Желатинові черв'ячки
Спосіб приготування:
Печиво перетворіть на крихту. Порошковий шоколадний пудинг залийте молоком і ретельно перемішайте вінчиком. Залиште на 5 хвилин, щоб суміш загусла.
Додайте в субстанцію збиті вершки і половину подрібненого печива.
Готову суміш перекладіть у прозорі скляночки, наповніть їх приблизно на три чверті. Зверху викладіть черв'ячків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, традиційно восени один з найголовніших продуктів на наших кухнях — гарбуз. Рецептом простого і смачного варення з нього поділився відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко.