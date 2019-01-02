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Старовинний рецепт узвару на Святвечір: як приготувати

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Узвар із сухофруктів є традиційним напоєм для святкового столу у Святвечір. З давніх-давен його вважають символом родючості, "солодкого життя" і багатства.

OBOZREVATEL пропонує старовинний рецепт цього напою, в якому фрукти часто не кип'ятять, як в компоті, а заварюють окропом і настоюють, як чай.

Узвар

Узвар

edaplus.info

Складові:

  • 1,5 склянки сушених яблук

  • 1,5 склянки сушених груш

  • чорнослив

  • родзинки

  • цукор, мед

  • 5 літрів води

Спосіб приготування:

Промити сухофрукти теплою водою кілька разів, ретельно очистити їх від піску і залишків грунту. Потім покласти сухі груші у велику каструлю, залити гарячою водою, поставити на слабкий вогонь і накрити каструлю кришкою.

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Через 10 хвилин слід додати сухі яблука. Ще через 10 хвилин додати чорнослив, а через 5 хвилин — родзинки.

Коли всі сухофрукти будуть готові, потрібно довести узвар до кипіння, відразу зняти з вогню і заправити медом і цукром за смаком. Якщо фрукти досить солодкі, то можна взагалі не використовувати цукор. Напій не повинен бути приторно-солодким — смак самих фруктів має домінувати.

Потім готовий узвар треба поставити в холодне місце і дати йому настоятися. Після цього варто відцідити напій, відокремивши рідину від м'якоті фруктів. Можна додати води, якщо узвар густий. Залити його в глечик. Подавати охолодженим або кімнатної температури.

Узвар може добре зберігатися у холодильнику протягом кількох днів.

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Теми
рецептиРіздвоРіздвяний піст
Місце
Україна
Теги
рецептРіздво
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