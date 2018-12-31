Старі страви по-новому: кулінар запропонував унікальні рецепти на Новий рік

Майонез, м'ясо по-французьки, салат з крабовими паличками, олів'є, вінегрет – супутники Нового року, яких не уникнути на святковому столі.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко в Instagram запропонував старі страви з традиційних інгредієнтів приготувати за новими рецептами, аби зробити свій новорічний стіл незабутнім:

"1. Почнемо з олів'є. Овочі запечіть, ковбасу замініть на м'ясо, майонез не купуйте, а приготуйте самі. Це 10 хвилин. Ну, і не лийте його нещадно. Кілька ложок. Якщо додасте в майонез гірчицю в зернах, то розплачеться від щастя.

2. З мімозою маємо майже той самий трюк. Овочі ми запікаємо, як рибу беремо консервованого тунця, майонез не використовуємо - замість нього будуть яйця, зварені некруто. Рідкий жовток якраз і замінить соус.

3. Якщо ви обожнюєте салат з крабовими паличками, то спробуйте зробити його за моїм рецептом. Без майонезу. З соком лайма і бринзою. І так, крабові палички ви приготуєте самі, з риби. Буде дуже соковито і ніжно.

4. Цей цезар ризикує стати кращим у вашому житті. Тому що тут особливий соус з пармезаном і анчоусами. У підсумку: ніжний салат з яскравими смаковими акцентами. Божественно.

5. Вінегрет. У всьому світі це соус, а у нас – салат. Я ж вирішив поєднати два цих явища. Взяв набір овочів, як на вінегрет і запік їх. Буряк нарізав тонкими слайсами, решта – кубиком. Заправив це все кисло-солодко-гострим соусом. Вийшло непристойно смачно. Таке собі карпаччо з буряка з соусом вінегрет.

6. Ми приготуємо пишні печінкові млинці, змажемо їх крем-сиром зі смородиною і додамо трохи цибулевого конфітюру. Печінковий торт, створений для богів.

7. Якщо ви просочите картоплю вершковим маслом, додасте розмарин і гливи, то знову повірите в диво.

8. У цього м'яса по-французьки немає нічого спільного з його радянською тезкою. Ви берете свинину, нарезаете, запікаєте з сиром брі та цибулевим конфітюром. Собівартість така сама, як і у традиційного варіанту. Ось тільки ви зійдете з розуму від того, наскільки це смачно".

Як повідомляв ObozTV, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував три оригінальних рецепта новорічних страв без майонезу.