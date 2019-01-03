''Швидко і смачно'': відомий кулінар поділився рецептом різдвяного пудингу

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом різдвяного пудингу.

"Мені подобається запозичувати рецепти святкових страв з різних кухонь світу. Особливо, якщо ці страви дуже смачні і не вносять дисонанс в нашу кухню. На цей раз я вирішив приготувати британський різдвяний пудинг. У ньому все прекрасно і приготувати його не складно. Продукти цілком звичайні, а смак виходить просто чудовим", — написав кухар у своєму блозі.

Інгредієнти:

Різдвяний пудинг Фото: klopotenko.com

250 г - сухофрукти (курага, інжир, родзинки)

100 г - цукор

100 г - масло вершкове

100 г - білі сухарі

50-100 г - волоські горіхи

50 г - борошно

2-3 шт. - яйце

1 шт. - яблуко

1 шт. - апельсин

1-2 ст. л. - коньяк

1 ч. Л. - кориця

1 ст. л. - мед Читайте: ''Гастрономічна насолода'': Седокова поділилася рецептом курчати з мандариновою сальсою

Спосіб приготування:

Розпарте сухофрукти окропом в мисці, потім наріжте невеликими шматочками. Залийте їх коньяком, додайте сік, цедру апельсина, мелену корицю і перемішайте.

Далі збийте яйця з цукром і медом до однорідного стану. Розтопіть і остудіть вершкове масло, перемішайте з сухофруктами і яєчною масою. Додайте горіхи, терте яблуко, крихту сухарів і також добре перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть масу у велику керамічну форму для запікання і поставте її на водяну баню (глибоке деко з водою) в духовку на 60-80 хвилин або до повного затвердіння.

Готовий пудинг дістаньте з духовки, остудіть його і помістіть в холодильник на ніч. При подачі посипте цукровою пудрою.

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